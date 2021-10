Végeredmény: Márki-Zay Péter 56,7 százalékkal győzött

Közös sajtótájékoztatót tartott a Momentummal és a Mindenki Magyarországa Mozgalommal Karácsony Gergely főpolgármester és Márki-Zay Péter. Az értékelőn Orosz Anna, a Momentum elnöke békés forradalomnak nevezte az előválasztást, büszkeségének adott hangot és kiemelte azt is, hogy elsőként ők álltak be Márki-Zay mögé, mert benne látták a kormányváltás lehetőségét.

Karácsony Gergely főpolgármester szerint ma tízmillió ember győzött, míg egyetlen ember veszített, és az Orbán Viktor.

Béli Balázs/Alfahír

Kiemelte, mekkora munkát végeztek azok az önkéntesek, akik esőben és fagyos időben is szervezték az előválasztást, illetve mekkora szükség volt arra, hogy a pártok és politikusok összefogjanak.

"Ez a hazaszeretet forradalma"

- fogalmazott Karácsony Gergely.

Hozzátette: meghallgatták Dobrev Klára eredményértékelőjét, és azon a DK jelöltje igazi hazafiként, demokrataként beszélt, ezért büszke rá, hogy együtt fognak dolgozni vele a kormányváltás után.

Márki-Zay Péter: ez a kicsik győzelme

Márki-Zay Péter azt mondta, a "tiszták koalíciója" áll mögötte, ami kis pártokkal kezdődött, majd idáig jutott, mert az "elsőre őrültnek hangzó ötletet" sokan támogatták.

Köszönetet mondott minden támogatójának, beleértve az ellenzéki pártokat, azok szavazóit, és üdvözölte még a DK-t és annak támogatóit is. Az ellenzék miniszterelnök-jelöltje külön kiemelte a határon túliak támogatását.

Mint mondta, az ellenzéket is megtisztították az árulóktól és bizonytalanoktól, mert csak így lehetett harcba indulni. Kiemelte az LMP és a Párbeszéd támogatását, ahogy a szocialistákét is, akik szerinte éppen egy megtisztuláson mennek át.

Béli Balázs/Alfahír

Orbán Viktornak nem tőle kell félnie, hanem a kicsiktől, mert ez a kicsik forradalma - jelentette ki, majd arra buzdított továbbra is mindenkit, hogy beszélje rá fideszes rokonait a változásra, és országosan kezdjék el meggyőzni az embereket, hogy nem a migránsok, melegek, cigányok, vagy Gyurcsány, hanem a szabadság fog eljönni Magyarországra.

Dobrev Kláráról szólva azt mondta, már tegnap este egyértelművé tették egymásnak, hogy bármi lesz az eredmény, az ellenzék egységét senki és semmi nem törheti meg.

"Éljen Dobrev Klára!" - szólalt fel, köszönetet mondva a DK szavazóinak az előválasztási részvételért.

A pártok egy új, tisztább, becsületesebb Magyarországot akarnak, ennek lesznek harcosai - fogalmazott, hozzátéve, hogy a zsarolás, személyeskedés, szidalmazás elfogadhatatlan lesz, ahogyan bármilyen visszaélés is.

Egy hétgyermekes, gyakorló keresztény családapa ellen a Stop Gyurcsány, Stop Karácsony plakátok nem hatnak - emelte ki, hogy Karácsony visszalépésével és az ő győzelmével a Fidesz kampánya teljesen összeomlott.

Mint beszédében elhangzott, most is kapott arra vonatkozó információkat, hogy 50 millió forintot fektetnek informátorokon keresztüli lejáratásába, ahogyan a polgármesteri győzelme előtt is hallott róla, hogy titkosszolgálati személyeket küldtek Hódmezővásárhelyre miatta.

Béli Balázs/Alfahír

Kitért a fideszes támadásokra is: azt mondta, mind a 106 jelöltet támogatni kell abban, hogy elviseljék azokat a személyeskedéseket, amiket kapni fognak.

A közös miniszterelnök-jelölt szerint egyetlen kérdés van: Fidesz, vagy nem Fidesz.

A választási csalások bizonyítóinak egymillió forintos díjat fognak felkínálni - mondta arra vonatkozóan, hogy a 2022-es csalásokat meg fogják akadályozni. Hozzátette: ehhez 22 ezer ellenzéki szavazatszámlálóra is szükség lesz, hogy "rácsapjanak a kezükre" azoknak, akik csalni próbálnak. "Figyeljetek, mint a vadászkutya" - szólította fel az ellenzékieket.

Kijelentette: a Fidesz akkor, amikor újabb törvényeket tesz át kétharmadossá, vagy pozíciókat hosszabbít meg a választások előtt, akkor lényegében tudja, hogy veszíthet, és már elkezdett csomagolni.

Kétharmaddal fogjuk leváltani Orbán rendszerét! - buzdított.