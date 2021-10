Weblapmalőr: amatőr hiba miatt őrjöng a fideszes Fenyvesi Zoltán

A fideszes Fenyvesi Zoltán weboldala ( https://www.fenyvesizoltan.hu) egyenesen ellenzéki vetélytársa, Rig Lajos lapjára irányít át - vette észre portálunk. Az átirányításról (mely a fideszes képviselő Facebook-oldaláról kattintva is látható) felvételt is készítettünk: Nem tudni, mi áll a nem mindennapi linkelés hátterében, mert a fideszes országgyűlési képviselő Facebook-oldalán továbbra is a Lendvay utca agit-prop osztályának megfelelő tartalom látható.