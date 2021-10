Demeter Szilárd lejjebb engedte az igényszintjét, hogy ne okozzon neki csalódást a magyar kultúra

(Figyelem! Ez egy véleménycikk! A leírtak nem feltétlenül tükrözik a teljes szerkesztőség álláspontját, de fontosnak tartjuk, hogy helyt adjunk a kulturált és logikusan érvelő, vitaindító véleményeknek is.)

Roppant érdekes mondatok hagyták el a magyar kultúra egyik bástyája felett diszponáló Demeter Szilárd száját. Történt, hogy a Kálomista-féle Elk*rtuk film csütörtök esti díszbemutatója előtt a Telexnek sikerült mikrofonvégre kapni a NER néhány vetítésre siető politikusát, ideológusát, így esett meg a rövid, ám annál tanulságosabb rövid beszélgetés a Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) főigazgatója és a portál riportere között.

A filozófus végzettségű Demeter a propagandafilmnek nevetséges, kriminek silány alkotásról azt mondta, ha egy nézhető magyar film lesz belőle, akkor ő már elégedett. A kérdésre, hogy ilyen alacsonyak lennének az elvárásai, a kormánypárti író, publicista úgy reagált:

"A mai magyar kultúrában azért túl magas elvárással nekiindulni bármilyen művészeti szcénának, általában csalódást okoz. Kicsit lejjebb engedem az igényszintemet, és mindig kellemesen meglepődöm."

Nos, a fenti sorokkal túl sok problémája nem is lenne az embernek, ha mondjuk Bencsik András vagy Bayer Zsolt mondaná, mert hát, akinek elég a fideszes tábor egyben tartása érdekében végzett "kiemelkedő munka", vagyis a napi szintű virtuális lincselés, az ellenzéki politikusok karaktergyilkolásra, uszítás és fenyegetőzés, attól olyan sokat nem várunk.

Demeter Szilárd azonban - gondoljunk bármit is személyéről, munkásságáról, vezetői képességéről, stílusáról - a Petőfi Irodalmi Múzeum vezetőjeként, ebbéli minőségében tett megnyilvánulása majdhogynem érthetetlen. Ugyan miféle kulturális normarendszer sejlik fel a NER egyik ideológusának mondatai mögött? Ez lenne a keresztény-konzervatív kurzus attitűdje a magyar kultúra felvirágoztatásához? Mintha egy olyan magasugrást rendezne a "sajátjainak", ahol mindig gondosan a lehető legalacsonyabbra helyezi a "lécet", ha megugorják, annál jobb, lesz mit a kirakatba tenni, de ha nem, akkor sincs baj, úgyis puhára esnek, hiszen a leérkezőhely egy olyan habszivacsdomb, ami senkit nem enged a földre zuhanni.

És ez így elég neki ma, mit sem törődve azokkal a kultúrából kirekesztettekkel, akik kritizálni merik Orbán Viktort, annak kormányát, vagy ideológiáját.

Eszembe jut erről egyébként Varga István esete, a volt fideszes képviselő tiszavirágéletű KESMA kuratóriumi elnöksége, aki közvetlenül kinevezése után arról beszélt, hogy "igényes, jó tollú újságírókat" inkább a másik oldalon lát, majd aztán gyorsan le is mondatták. A "habszivacs" persze esetében is előkerült: a lemondott (kirúgott) Varga nem lett kegyvesztett a NER-ben, ügyvédi irodáját - két másikkal együtt - több mint 400 millió forint garantált bevételhez juttatták, helyére az egyik legismertebb kormánypárti beszélőfej, az Alapjogokért Központos Szánthó Miklós került.

A párhuzam nyilván nem áll meg, Demeterre egyelőre nagyon is számítanak odafent: éppen néhány nappal ezelőtt, október 20-án derült ki, hogy bejegyezték a 600 millió forintos Magyar Kultúráért Alapítványt, ami ráadásul igen jelentős ingatlanportfóliót is kap. Az alapítvány tulajdonába kerül a Hajógyári-sziget déli része, a Zichy-kastély, a Bem rakparti Andrássy-palota, a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft., illetve újságíróképzésre szakosodott, kétmilliárdos állami cég is.

Mindenesetre megnyugtató lenne tudni, hogy a nagy "nemzethy kultúrharcztól" túlfűtött lövészárkok mélyítésében érdekelt, abban kéjesen dagonyázó PIM főigazgatója vajon egyetért-e Petőfi Sándor szavaival: