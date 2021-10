Az MTI elhallgatta, hogy Orbánék megint Kínát választották: nem gond a "szisztematikus jogsértés"

Az MTI is beszámolt róla, hogy negyvenhárom ország ítélte el csütörtökön közös nyilatkozatban a zömében muszlim ujgur kisebbség elleni tömeges jogsértéseket Kína északnyugati Hszincsiang régiójában. A hírösszefoglalóba belefért, hogy az ujgurok mellett olyan országok álltak ki az ENSZ-közgyűlés egyik emberi jogi bizottságában, mint Németország, az Egyesült Államok, Kanada és Japán - azonban a felsorolás itt véget ér (KATT IDE a listáért!)

Ugyanis Magyarország nem szerepel a Kínának kényelmetlenséget jelentő dokumentum aláírói között.

Bár nem ez az első eset, hogy az Orbán-kormány az emberi jogok eltiprói mellé áll, de azért az ujgur helyzet teljességgel védhetetlen a XXI. század harmadik évtizedének elején (is). Valószínűleg ezt az állami hírügynökségnél is érezték, ezért nem álltak ki büszkén Orbán Viktor kínai kommunista üzlettársai mellé. Persze az is lehet, hogy a kínai kommunista párt is küld delegációt a szombati Békemenetre, és nem akartak feszültséget szítani.

Mindenesetre a Nicolas De Riviére francia ENSZ-nagykövet által felolvasott, a 43 ország által aláírt dokumentum a többi között

"általános és szisztematikus emberi jogsértésekről, kínzásokról, kényszersterilizációkról, szexuális erőszakról"

tett említést. A nyilatkozat elfogadói egyben felszólították a pekingi vezetést, hogy tegye lehetővé ENSZ-megfigyelők akadálytalan hozzáférését az érintett kínai régióhoz.

Becslések szerint nagyjából egymillió ujgur és más muzulmán kisebbséghez tartozó embert zártak átnevelőtáborba Kína nyugati Hszincsiang tartományában. A vádak szerint a hatóságok sokakat kényszersterilizációnak vetnek alá, kényszermunkára fognak, illetve mondvacsinált okokkal bebörtönöznek.