A magyar kormány titokban több értékes szlovákiai ingatlant is vásárolt

A magyar kormány nemcsak közvetlenül, hanem egy állami alapítvány cégén keresztül is vásárolt értékes szlovákiai műemlék épületeket, derítette ki a Ján Kuciak Oknyomozó Központ (ICJK) - írja az Új Szó.

Eszerint Kassa belvárosában, a Szent Erzsébet-dóm tőszomszédságában lévő műemlék épületet idén január 11-én vásárolta meg egy Manevi nevű cég, ami a Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítvány tulajdonát képezi.

Az alapítványt a magyar kormány hozta létre, majd közel 44 millió euró értékben juttatott neki állami tulajdonban lévő cégek, a Manevi és a Comitatus-energia részvényeit. Olyan állami vállalatokról van szó, amelyek a magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium portfóliójába tartoztak.

Idén februárban a pozsonyi Nyerges utcában (Sedlárska ulica) és a Védcölöp utcában (Palisády) egy-egy értékes ingatlan is a Manevi tulajdonába került. A magyar nagykövetség és a Magyar Köztársaság Kulturális Intézete egykori épületéről van szó. De Trencséntyeplic városában a Vlára fürdőház is a Manevi tulajdonába került.

Az Új Szó szerint az ipolysági katolikus templom közvetlen közelében lévő, Árpád-kori alapokkal rendelkező kolostor pedig a hazai cég leányvállalatához, a Manevi SK tulajdonába vándorolt.

Emellett a magyar állam két kassai műemlék épületet is megvásárolt: egy régi polgári házat, illetve a Csáky-Dessewffy-palotát. A két épület együttes értéke 3-4 millió euró is lehet. Az ICJK szerint a két ingatlan a magyar külügyminisztérium tulajdonában van, de a tárca egy további kassai épületet is tulajdonol. A Sme napilap szerint a magyar állam Besztercebányán és Tornalján is vásárolt egy-egy műemlék épületet - teszi hozzá a lap.

Október elején Ivan Korčok (SaS-jelölt) külügyminiszter szembesítette Szijjártó Pétert azzal, hogy a magyar állam a szlovák fél értesítése nélkül vásárolt ingatlanokat, ami kapcsán magyarázatot várt. Korčok azt állította, a sajtóból értesült a magyar ingatlanvásárlásokról, és azt kérte, a magyar állam hasonló lépéseibe vonják be a szlovák felet is.

Orbánék a Manevi cégen keresztül erdélyi ingatlanokat is megszereztek, többek között a Szatmárnémeti városában lévő Pannónia Hotel épületét. De megszerezték a Nagykároly városában lévő Albina Bank épületét, Máramarossziget városában a Korona Hotel épületét, idén májusban a zsibói Wesselényi-kastélyt is. Hasonlóképpen a horvátországi Eszék városában is vettek egy ingatlant. A cégnek egyébként Szerbiában is van leányvállalata, de az ICJK egyelőre nem talált ottani épületvásárlásokra utaló nyomokat - emeli ki a lap.