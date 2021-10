Sorakoznak a problémák a magyar gazdaságban, most fog csak igazán beindulni az árrobanás

A magyar gazdaságba is megérkeztek a problémák a harmadik negyedév során. Az elektronikai ipar és az autóipar júliusban már kevesebbet termelt, mint egy évvel korábban, augusztusban pedig az autóipari visszaesés meghaladta a 33%-ot. Egyre csúnyább inflációs számok jöhetnek: szeptemberben 5,5%-os volt a fogyasztói árak éves emelkedésének az üteme, októbertől már 6% fölé ugrik az infláció és novemberben 6,6%-on tetőzhet - mondta Török Zoltán, a Raiffeisen Bank vezető közgazdásza a Portfoliónak a bank negyedéves makrogazdasági előrejelzése alapján.

Vannak egyes tőzsdén is kereskedett termékek (pl. energiahordozók, termények), amelyek esetében az áremelkedés igencsak látványos, valamint a szállítási díjak esetében is ötszörös-hatszoros drágulásról lehet beszélni éves összehasonlításban. A drágább takarmány néhány hónap távlatában drágább feldolgozott hústermékek formájában jelenik meg vagy a dráguló búza után a liszt, majd végül a kenyér is drágább lesz – ráadásul a magasabb energiaárak, és az emelkedő munkabérek is tolják felfelé a költségeket mindenhol. Ami a keresleti oldalt illeti, ott pedig a gyorsuló jövedelemkiáramlás miatti fogyasztásbővülés húzza felfelé az árakat - ismertette a helyzetet az elemző.

Török Zoltán szerint az infláció miatt kamatemelések sora van még előttünk, mivel csak így állítható meg a forint további jelentős leértékelődése. Szerinte a fentiek miatt az év végéig további, havi gyakoriságú kamatemelésekre lehet számítani, valamint a kamatemelés folytatására 2022-ben is. Az idei év végén 2,1% lehet az MNB alapkamat, majd 2022 közepén tetőzhet 2,4%-on a Raiffeisen várakozásai szerint. Azonban ha ez sem lesz elég, akkor ennél agresszívabb kamatemelések jöhetnek, ennek a forgatókönyvnek a valószínűsége pedig egyre növekszik az elemzők szerint.