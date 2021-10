Törölte Twitter-oldalát az Elkxrtuk rendezője

Sőt, Keith English meg sem említette a propagandafilmet korábbi bejegyzéseiben.

A Magyar Hang azt vette észre, hogy a brit rendező azóta törölte Twitter-fiókját is, pedig a filmet gondozó ügynökség, az SMA Talent még hivatkozott is rá az egyik posztjában. A Google-ben tárolt képek alapján Keith English 2011-es csatlakozása óta több mint 3800 tweetet tett ki oldalára.

Másik filmjét, a The more you ignore me-t viszont hirdette, a fala tetejére rögzített 2018-as bejegyzésében arról írt, hogy büszke a pozitív kritikákra, amelyeket ezért a filmért kapott.