Már 400 forintba kerül egy kiló kenyér

További rossz hír, hogy a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szerint nem is áll meg a drágulás a 400 forintos áron. A Portfolio idézi a KSH inflációs jelentéséhez kapcsolódó fogyasztói átlagártáblázatát, és ez alapján a fehér kenyér kilója 399 forinttal már szeptemberben is nagyon közel került ahhoz, hogy átlépje a 400 forintos határt, azóta pedig valószínűleg már át is lépte azt.

Septe József, a Magyar Pékszövetség elnöke az Indexnek arról beszélt, hogy az előrejelzések további búzaár-emelkedést irányoznak elő, a KSH szerint pedig a sütőipari alapanyagok önmagukban is jelentősen drágultak.

Őszre a kenyér ára a 400 forintot is elérheti A Magyar Pékszövetség alelnöke, Lakatos Zoltán kifejtette, hogy az idei, rendkívül magas gabonaárak óhatatlanul megjelennek a liszt, illetve a sütőipari termékek árában. A malomipar augusztusban már emelte a liszt árát, de szeptemberben újabb drágulásra számítanak. A liszt áremelkedése éves szinten elérheti a 20 százalékot.

Szeptemberben az előző év azonos időszakához képest például az étolaj fogyasztói ára 32,6, a margariné 15,4 százalékkal emelkedett. A többségében importált vaj árát például a forint-euró árfolyam alakulása, vagy máshogy mondva a forint gyengülése is befolyásolja - ez pedig gyengül is, hétfőn 367 forint körül is volt az euró árfolyama. Az elmúlt időszakban emellett az élesztő, a só, a cukor mellett az olyan töltelékek, mint a dió vagy a mák, illetve a szintén jórészt importált adalékanyagok ára is növekedett.

A malomipar már jövő januárban jelentős áremelésre kényszerülhet, a sütőipar pedig az alapanyagok költségeinek növekedése mellett a növekvő üzemanyagárak, logisztikai költségek és a munkabérek emelkedésének hatásait is igyekszik áthárítani. A Pékszövetség elnöke szerint az önköltség harmadát kitevő liszt beszerzési árában jelenleg akár tíz-tizenkét forintos kilogrammonkénti különbség is előfordulhat a vállalkozás méretétől függően, de egy rakás egyéb befolyásoló tényező is van a megbízhatóságtól a rendelés méretén át a malomtól való távolságig.

Az is egyre nagyobb probléma, hogy a fiatalabb generáció már nem szívesen dolgozik éjjel és hétvégén. Ezért a vállalkozások nemcsak a keverő- és dagasztógépek beszerzésével próbálják ellensúlyozni ezt, hanem a fagyasztott és a kelesztéskésleltetéses technológiák bevezetésével is. A cégeknek ráadásul arra is fel kell készülniük, hogy januártól a közel húszszázalékos garantált bérminimum-emelést is ki kell gazdálkodniuk

- tette hozzá Septe József, a Magyar Pékszövetség elnöke.