A Jobbik szerint Simonka berúgott, de az is lehet, hogy betépett, a Fidesz viszont azt állítja, nem érezte jól magát

Több parlamenti képviselő is arról számolt be lapunknak, hogy a korrupciós bűncselekményekkel is megvádolt fideszes képviselő, a fideszes Simonka György meglehetősen furán viselkedett a parlament mai ülésén. Forrásaink szerint olybá tűnt, mintha a politikus alkohol vagy valamilyen más tudatmódosító befolyása alatt lett volna az alatt a néhány perc alatt, amíg délután fél 2 körül az ülésteremben tartózkodott, végül frakciótársa, Kovács Sándor kísérte ki a teremből.