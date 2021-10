Furán viselkedett a parlamenti ülésteremben a korrupcióval vádolt fideszes Simonka

Több parlamenti képviselő is arról számolt be lapunknak, hogy a korrupciós bűncselekményekkel is megvádolt fideszes képviselő, a fideszes Simonka György meglehetősen furán viselkedett a parlament mai ülésén. Forrásaink szerint olybá tűnt, mintha a politikus alkohol vagy valamilyen más tudatmódosító befolyása alatt lett volna az alatt a néhány perc alatt, amíg délután fél 2 körül az ülésteremben tartózkodott, végül frakciótársa, Kovács Sándor kísérte ki a teremből.

Béli Balázs / Alfahír

Hogy valóban így történt, vagy sem, azt egyelőre nem tudjuk, így nem is kívánunk a kérdésben állást foglalni, de tény, fotósunk megörökített olyan pillanatot, amikor Simonka lehunyt szemmel maga elé mered és nem a telefonját nézi. (Lásd nyitóképünket.)

A Jobbik közleményben hívta fel a közvélemény figyelmét az esetre, ők közleményükben úgy fogalmaznak: Simonka

láthatólag illuminált állapotban „tisztelte meg” az országgyűlést,

és emlékeztetnek, „már Simonka belépője is meglehetősen ingatagra sikeredett, a képviselő ugyanis majdnem elesett”. Az ellenzéki párt szerint „a képviselőség egy szolgálat, a magyar emberek szolgálata”, a parlament pedig egy munkahely, ahol „minimálisan elvárható, hogy józanul hozzák meg az ország szempontjából fontos döntéseket”. A Jobbik levelet írt Kövér László házelnöknek, melyben kérik az eset kivizsgálását.