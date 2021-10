Jakab Péter kommentben próbálta aláíratni Orbánnal a Stop benzináremelés petíciót, övé lett a legnépszerűbb hozzászólás

A napokban átadták az M30-as autópálya Miskolc és Tornyosnémeti között megépült szakaszát, az átadáson részt vett Orbán Viktor is, amiről képeket is posztolt a közösségi oldalára. Az egyik fotó alatt azonban nem csak a megszokott hálálkodó kommentek jelentek meg, hanem Jakab Péter, a Jobbik elnöke is hozzászólt, a Jobbik által elindított Stop benzináremelés petíció aláírására buzdította a miniszterelnököt - szúrta ki a Blikk.

És az 500 forintos üzemanyagárhoz mit szól? Mert 2004-ben még ezt mondta: "Az állam nyerészkedik az üzemanyagárakon! Vagy a jövedéki adót kell drasztikusan, 20 százalékkal csökkenteni, vagy az üzemanyagok áfáját." Miniszterelnök úr, ne nyerészkedjenek, cselekedjenek! Ha a Stop Márkit már aláírta, aláírná a Stop benzináremelést is? Hajrá!

- írta a Jobbik elnöke kommentjében.

Ezt követően egy időre valamilyen oknál fogva eltűnt a hozzászólás a kép alól, azonban a visszakerülés után messze ez lett a legnépszerűbb komment: több, mint 3 ezer lájkot kapott a felhasználóktól.