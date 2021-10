Itt a rendelet a maszkviselésről és a munkaadó által elrendelhető kötelező oltásról

Csütörtök késő este megjelent a Magyar Közlönyben a csütörtöki kormányinfón bejelentett intézkedéscsomag. Mint arról beszámoltunk, Gulyás Gergely kancelláriaminiszter a tájékoztatón közölte, ismét kötelező lesz a maszkviselés a közösségi közlekedési eszközökön, illetve lehetővé teszik a munkáltatóknak, hogy kötelezzék munkavállalóikat a koronavírus elleni védőoltás felvételére.

Utóbbi rendelkezés a munkahelyek koronavírus elleni védelméről szóló kormányrendelet lett, és azt mondja ki, hogy

a munkaadó a munkavégzés feltételeként állapíthatja meg a védőoltás felvételét,

ez alól csak egészségügyi okból, igazolással lehet mentesülni. A védőoltás (első dózisának) felvételére a munkáltató

legalább 45 napos határidőt

kell, hogy megállapítson. Ha a munkavállaló a határidőben nem veszi fel az oltást, akkor a munkaadó fizetés nélküli szabadságra küldheti, és ha azt követően egy éven belül sem veszi fel azt, akkor nemes egyszerűséggel kirúghatja az alkalmazottat. Ha viszont időközben az illető felveszi az oltást, akkor a fizetés nélküli szabadságot meg kell szüntetni.

A rendelet november 1-jén lép hatályba.

Lapunk a délután folyamán több felmerülő kérdést is felvetett a munkaviszonyok sajátosságait taglalva, így például azt, mi a helyzet az alvállalkozókkal, az önfoglalkoztatóként dolgozókkal, de ezekre a kérdésekre a rendelet nem ad választ. Kérdéseink közül egyedül arra kaptunk választ, hogy lehetséges munkakörönként eltérő rendelkezés, mert a rendelet szerint a kötelező oltás felvételére utasítás „a munkahely és a munkakör sajátosságaira is figyelemmel” történhet meg.

A Magyar Közlönyben kihirdetett másik rendelet az állami alkalmazottak kötelező oltásáról szól, az önkormányzatok esetében a települési, kerületi polgármester, fővárosi fenntartású intézmények esetében a főpolgármester dönt a kötelező oltás elrendeléséről. Ugyanakkor

az állami (rész)tulajdonú gazdasági társaságok esetében csak a rendvédelmi és honvédelmi jogviszonyban foglalkoztatottak esetében kötelező az oltás.

Az állami, önkormányzati (ha a településvezető elrendeli) alkalmazottak esetében december 15-ig kell felvenni az oltást (illetve annak első dózisát), ha ügyfelekkel rendszeresen találkozik, ha pedig nem, akkor ez a határidő a jövő év január 31.

Az oltás felvételét megtagadókra az állami, önkormányzati szférában ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a „sima” munkavállalókra, azaz fizetés nélküli szabadságra küldhetők, egy év után pedig elbocsáthatók.

A maszkviselést a közösségi közlekedésben utasként vagy alkalmazottként is előírja egy szintén most megjelent rendelet. Viselni kell a maszkot a pályaudvarok, az állomások, illetve a megállóhelyek utasforgalom számára megnyitott részein, illetve ott is, ahol az utasok és az ott dolgozók közvetlen kapcsolatba kerülhetnek. A szabályszegőt ki kell zárni a közösségi közlekedésből, illetve közérdekű üzem működésének megzavarása miatt rendőrségi szabálysértési eljárást kell kezdeményezni.

Mentesülnek a maszkviselési kötelezettség alól