Mészáros cégeinél nem lesz kötelező az oltás, más nagyvállalatok, valamint az önkormányzatok még nem döntöttek

Egyelőre még megosztottak a munkaadók is az elrendelhető kötelező oltás ügyében. Mint arról beszámoltunk, az éjjel megjelent Magyar Közlönyben kihirdették az ezt lehetővé tevő rendeletet, de az a munkajogban előforduló speciális szabályokra, mint például az alvállalkozások, munkaerő-kölcsönzők, vállalkozóként megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak esetére nem ad útmutatást.

Egyelőre sok a kérdőjel az alkalmazottak kötelezővé tehető oltása körül Bár a Magyar Közlönyben még nem jelent meg a szabályozó rendelet, nagy érdeklődést váltott ki a csütörtöki kormányinfó azon bejelentése, hogy a munkaadók kötelezővé tehetik a védőoltást az alkalmazottaknak. Az eseményen Gulyás Gergely kancelláriaminiszter megpróbálta megválaszolni a hirtelen felmerült kérdéseket, ennek ellenére mégis számos - egyelőre - tisztázatlan kérdéssel szembesülünk.

A Telexnek Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke azt mondta, a cégek eddig azért nem akartak olyan döntést hozni, hogy kötelezővé teszik az oltást, mert egy ilyen lépéssel egy munkaügyi per kockázatát kellett volna vállalniuk, ahol nekik kellett volna bizonyítani, hogy miért mondanak valakinek nemet a munkavállalásra. Most viszont ez a kötelezettség megfordul. Rolek Ferenc, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének alelnöke szerint főleg azok a cégek élnek majd az oltás kötelezővé tételének lehetőségével, ahol sokan dolgoznak egy légtérben. Az alelnök hozzátette, elképzelhető, hogy egy-egy cég csak olyan alkalmazotti csoportokban teszi kötelezővé az oltást, ahol veszélybe kerülhet a működés, ha csoportosan betegek lesznek. Palkovics Imre, a Munkástanácsok Országos Szövetségének elnöke szerint szervezetük nagyjából annyira megosztott a kérdésben, mint ami az átoltottsági arányból is látszik, tehát a nagyobbik részük azt mondja, el kell rendelni az oltást, a kisebb részük pedig úgy gondolja, hogy joga van távol tartani magát ettől.

A Magyar Szakszervezeti Szövetség a Facebookon reagált a kormány döntésére. Úgy vélik, az oltás fontos, de elfogadhatatlan, hogy a munkáltatókra hárítják a felelősséget. Hozzáfűzik, a fizetés nélküli szabadság kapcsán a munkáltató a munkaidőkeret kijátszására is lehetőséget kap, az oltást megtagadókkal szemben a rendkívüli felmondás lehetősége szerintük Alaptörvény-ellenes, ami elbocsátási hullámot is generálhat. Azt is írták, kezdeményeik a Versenyszféra Konzultációs Fóruma rendkívüli összehívását.

László Zoltán, a Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnöke úgy látja, a jogi környezethez nem igazodik a rendelet, hiszen a jelenlegi szabályok szerint fizetés nélküli szabadságot csak a munkavállaló kérhet. Hozzátette, a fizikai munkások között magas az oltatlanok aránya, továbbá elfogadhatatlannak nevezte, hogy a munkavállalók megkérdezése nélkül döntöttek.

A Telex érdeklődésére eddig csak Mészáros Lőrinc giga cégcsoportja közölte, hogy náluk nem lesz kötelező az oltás. Később hoz döntést a Spar, az OTP, a Lidl, a Tesco és a Mol.

A polgármesterek sem ismerik még a részletszabályokat, ezért a legtöbb önkormányzat nem döntött, kötelezővé teszik-e az oltást. A fideszes vezetésű Debrecen polgármesteri hivatala például azt mondta a Telexnek, hogy „a részletszabályokat ugyanakkor még a kormánypárti polgármesterek sem ismerik, és kivárnak a döntéssel”.

Nemény András, Szombathely, valamint Botka László, Szeged ellenzéki polgármestere pedig a helyi kormánymegbízottnál kérte a helyi járványügyi és átoltottsági adatokat. Karácsony Gergely főpolgármester Facebook-bejegyzésében „gyávának és kétszínűnek” nevezte a kormány járványkezelését. Közölte, megkezdik az egyeztetéseket arról, melyek azok a közszolgáltatások szempontjából alapvető munkakörök, ahol a koronavírus elleni oltás felvételét elő lehet írni. Karácsony szerint biztosan érintett lesz az idősotthonban dolgozó, a fokozottan veszélyeztetett idősekkel kapcsolatba kerülő dolgozók majdnem teljes köre. Hozzátette, a azoknál a fővárosi intézményeknél, ahol erre jogszabályi lehetőség van – ilyenek például a fővárosi fenntartású színházak, a Budapest Film mozijai, a könyvtárak –, saját hatáskörben elrendeli a beltéri kötelező maszkhasználatot november elsejétől. Egyúttal azt kérte a kormányzattól, országosan rendelje el a kötelező beltéri maszkhasználatot.

A péntek reggeli adatok szerint az egy nap alatt regisztrált új fertőzöttek száma 4041, a járvány pedig az elmúlt 24 órában 37 halálos áldozatot követelt. Kórházban 2130 koronavírusos beteget kezelnek, közülük 230 fő gépi lélegeztetésre szorul.