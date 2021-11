Tartós és magas inflációra számíthatunk a KSH adatai alapján

A mai nap tette közzé a KSH az ipari termelői árak szeptemberi alakulását jelző adatsort, ami 14 százalékkal ugrott meg az egy évvel korábbiakhoz képest. Nem csak az energiaárak, de más tényezők is felfele tolták a mutatót. Mindez pedig a fogyasztói árakba is átüthet - írja az Mfor.

A KSH adatai szerint 2021 szeptemberében az ipari termelői árak átlagosan 14 százalékkal magasabbak voltak, mint egy évvel korábban. Az áremelkedés ütemét elsősorban a nyers-, az alap- és az üzemanyagok drágulása befolyásolta. A belföldi értékesítés árai átlagosan 20,1 százalékkal magasabbak voltak, ezen belül a 63 százalékos súlyt képviselő feldolgozóiparban 15,9, a 31 százalékos súlyú energiaiparban (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) 30,2 százalékos volt a drágulás.

Az Mfor rámutat, hogy az iparvállalatokat különösen erősen sújtja az energiaárak változása. Ez már csak azért is érvényes egyébként, mert ők a rögzített lakossági árakkal szemben mind az elektromos áram, mind a földgáz esetén piaci árakat kell, hogy fizessenek. Azok pedig az idei évben drasztikusan megugrottak.

A vállalatok többsége most azon dolgozik, hogy a költségeinek növekedését áthárítsa a partnereire, illetve a fogyasztókra. Ez egyébként az elmúlt hónapokban megfigyelhető jelenség volt.

A KSH adatai szerint az új személygépkocsik júniusban 9,2, júliusban 7,5, majd augusztusban 7,9 százalékos megugrást mutattak, és szeptemberben is ilyen mértékkel drágultak az autók a statisztikák szerint. Ehhez hasonlóan a tartós fogyasztási cikkeknél is hónapok óta markáns drágulás látható, és nem lenne meglepő, ha a karácsony előtt ezen a területen komolyabb gyorsulás következne be.