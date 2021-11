Kamuzhatott a kormány, a munkaadók aligha kérték a kötelező oltás lehetőségét

A munkaadók szervezeteinek javaslatára a cégek és a vállalkozások jogot kapnak arra, hogy a munkavégzés feltételeként előírják a védőoltást az alkalmazottjaik számára – fogalmazott Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter az előző heti Kormányinfón, amikor bejelentette az újabb szigorításokat; így a munkahelyi oltottság előírásának lehetőségét, a tömegközlekedésen kötelezővé tett maszkviselést, és az egészségügyi intézmények látogatási tilalmát.

Ehhez képest a versenyszférában egyelőre egyetlen vállalatnál sem rendelték el a dolgozók kötelező oltását - derült ki a Népszava szerint a szakszervezetek felméréseiből. A cégek ugyanis attól tartanak, ha egyedüliként tennének ilyet, a dolgozók az oltás helyett másik munkaadót választanának, ezt pedig a jelenlegi munkaerőhiány alatt nem merik bevállalni.

A lap szerint a kötelező oltás témája a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumán (VKF) is terítékre került tegnap. Mind a szakszervezetek, mind a munkáltatók erősen nehezményezték, hogy bár a minimálbéremelés kapcsán már heti rendszerességgel találkoztak az utóbbi időben, a munkáltatók által elrendelhető kötelező oltásról a kormány mégsem egyeztetett velük, pedig akkor talán kiderülhetett volna, hogy a lépés a célját – az átoltottság növelését – ebben a formában jó eséllyel nem fogja elérni - írták.

Egyúttal ebből is kiderül, hogy a kormány hiába próbálta a „munkaadók szervezeteire” fogni a radikális lépést, valójában a reakciókat látva aligha hihető, hogy ez valóban miattuk történt.

Nincs az a cég, amely a jelenlegi munkaerőpiaci helyzetben megkockáztatja, hogy egy oltatlan, de jó szakember kilépjen tőle a kötelező oltás miatt – fogalmazott a lapnak Székely Tamás, a Magyar Szakszervezeti Szövetség alelnöke. A kereskedelemben karácsony előtt ez bevállalhatatlan, de a közlekedésben is jelentős problémákat okozna. Márpedig az oltottsági arányokat tekintve éppen a közvetlenül a termelésben vagy a szolgáltatásban tevékenykedő fizikai dolgozók állnak rosszabbul. Van olyan vállalat, ahol a teljes dolgozói létszám 70 százaléka van beoltva, de a fizikai állománynak a fele sem – említett egy példát.

Mészáros Melinda, a Liga Szakszervezetek elnöke is erről beszélt, szerinte van olyan vállalat, ahol az adminisztratív terület és a fizikai állomány oltottsági szintje között 40 százalékos az eltérés. Ő is úgy látja, az új szabályozás nem jelent majd előrelépést az átoltottság terén, mert számos területen munkaerőhiány van, ha pedig a dolgozók felállnak a kötelező oltás miatt, vagy fizetés nélküli szabadságra küldik őket, akkor az az üzemszerű működést is ellehetetlenítheti.

Ezek alapján nagyon úgy tűnik, hogy a kormány – még ha az oltások miatt alapvetően a jó szándék vezérelte is – valójában ajtóstul rontott a házba, miközben ennek felelősségét nem merte felvállalni, sőt inkább másokat próbált maga előtt pajzsként használni; ugyanezt tette akkor is, amikor a törvény megalkotását nem saját ötletként adta el, és akkor is, amikor a kötelező oltás előírásának kockázatait maga helyett a cégvezetőkre terhelte.

A lap egyébként azt írta, a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) és a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) szerdán három és fél órán keresztül tárgyalt az Emberi Erőforrások Minisztériumában, ahol azt az ígéretet kapták: a kormány jövő hét szerdáig átgondolja a szakszervezetek követelését a kötelező oltás visszavonásáról, és egy új javaslatot tesznek majd.