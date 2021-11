29 éves a legfiatalabb koronavírus-áldozatunk, vannak, akik alapbetegség nélkül haltak bele a fertőzésbe 40-50 évesen

Kétszáztizennégy, többségében idős, krónikus beteg meghalt, és újabb 17 834 koronavírus-fertőzöttet találtak Magyarországon - közölte a hétvégi összesítőjében a koronavirus.gov.hu hétfőn.

Hozzátették, eddig:

5 974 514 embert oltottak be Magyarországon,

közülük 5 754 475-en a második,

1 millió 369 ezren pedig már a harmadik adag vakcinát is megkapták.

A kormányzati portálon azt írták: 909 998-ra nőtt a Magyarországon azonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 31 398 ember, a gyógyultak száma 810 014-re emelkedett. Az aktív fertőzöttek száma 68 586.

Kórházban 3980 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 334-en vannak lélegeztetőgépen.

Hatósági házi karanténban 25 467-en vannak, a mintavételek száma 7 628 027.

Az új megbetegedéseket a delta vírusvariáns okozza, a legnagyobb veszélyben a beoltatlanok vannak, ezért arra kérik őket, hogy regisztráljanak és vegyék fel az oltást.

A részletes lebontás szerint most is rengeteg 50-60 éves áldozat volt, de 30-40 évesek is belehaltak a fertőzésbe: egy 29 éves nő volt a legfiatalabb elhunyt, nála „kóros elhízás” volt alapbetegségnek feltüntetve.

Egy 41 éves férfinek mindössze magas volt a vérnyomása, egy másik 47 éves férfinél semmilyen alapbetegséget nem találtak, ahogy egy másik, 50 férfinél sem - így az az oltásellenes önámítás sem lehet jogos, hogy más betegségükbe haltak bele. Ez egyébként általában véve sem igaz, mert az áldozatok túlnyomó részének olyan alapbetegsége van, amivel évtizedeket lehetett volna még együtt élni.