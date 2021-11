Polt Péter feltett kezekkel távolodott el a Kövér László-közeli, mutyigyanús alapítványtól

Mivel nem közhasznú jogállása van a Magyar Tehetségekért Határtalanul Alapítványnak, hanem magántulajdonban áll, ezért annak gazdálkodása (külföldről támogatottsága és vagyonfelhasználása) ügyében közérdekvédelmi ügyészi hatáskör hiányában az ügyészi vizsgálat, fellépés törvényi feltételei nem állnak fenn – így hárította el magától Polt Péter legfőbb ügyész annak vizsgálatát, hogy mégis, milyen alapon juthatott külföldről több száz millió forinthoz egy Fidesz-közeli alapítvány, hogy aztán a pénzt a feltüntetett nemes (és nemzeti) céljai ellenére lényegében saját emberei kényelmére költse: luxusingatlanra és luxusautóra.

Nyilván nem feltételezhetjük, hogy a határon túli magyar tehetségek támogatására létrehozott alapítvány csak a „nokiás dobozok” újkeletű, jobboldali, keresztény-konzervatív megfelelője akar lenni, azonban valamiért mégis nehezen áll össze a logikai lánc a Kövér László házelnök köreihez köthető ügyben.

Ismert, korábban a 24.hu tárta fel, hogy az Országgyűlés elnökének kabinetfőnöke, Veress László családja használ egy II. kerületi luxusingatlant, amit egy elvben határon túli magyarokat támogató alapítvány vásárolt meg úgy, hogy a határon túli magyarok támogatására már csak minimális, mondhatni jelképes összegek maradtak.

A Magyar Tehetségekért Határtalanul Alapítvány ráadásul elég gyanús módon egy Kövér Lászlóval baráti viszonyt ápoló (és szokás szerint államilag kitüntetett) tajvani milliárdos közbenjárásával jutott 322 millió forinthoz, és mivel így hivatalosan nem közpénzről van szó, alig lehet valamit tudni arról, hogy például egy tajvani üzleti kör mégis miért akarna támogatni egy új, határon túli magyarokat támogatni szándékozó kis alapítványt.

Mindenesetre megtették, és gorombaság lenne megkérdőjelezni, hogy ők tényleg szívükön viselik-e határon túli nemzettestvéreink anyagi támogatásának kérdését.

Éppen ezért is érdekes, hogy több száz fiatal tehetség támogatása helyett a pénzből a 240 milliós villalakáson túl egy drága Audi A6-osra is futotta, amit a kuratórium elnöke, Visontai Kálmán használ, a sógornője pedig 1,8 millió forint adományt kapott, bár ő nem is határon túli, de valamiben bizonyára tehetséges. A Transparency International Magyarország azért biztos, ami biztos alapon feljelentést tett ismeretlen elkövető ellen csalás és más bűncselekmények gyanúja miatt a Budapesti Rendőr-főkapitányságnál.

Az ügyben természetesen több ellenzéki képviselő is írásbeli kérdést nyújtott be, így a Semjén Zsolt-féle „ez nem közpénz” típusú hárítást már megismerhettük, most azonban a DK-s Vadai Ágnes kérdésére érkezett meg Polt Péter legfőbb ügyész válasza, aki lényegében ugyancsak azzal érvelt, hogy nem közpénzről van szó, emiatt pedig neki nincs túl sok tennivalója.

Mindenesetre Polt válaszából annyi kiderült, hogy a kérdést továbbította a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodának, ahol már a korábbi feljelentés miatt folyamatban van egy vizsgálat. A nyomozóhatóság az ügyben feljelentéskiegészítést rendelt el, de nehéz elképzelni, hogy – az ismert gyakorlat alapján – bármilyen kézzel fogható eredményre jutnának majd.