Csaknem 14 milliárdért újítja fel a Ménesi Campust a Market Zrt.

Orbán Viktor jó barátjának, a Mol Fehérvár FC tulajdonosának, Garancsi Istvánnak Market Zrt.-je nyerte el azt a csaknem 14 milliárd forintos közbeszerzést, amit a Corvinus Egyetemet fenntartó Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány írt ki a budapesti Mányoki úti Ménesi Campus felújítására – olvasható az uniós közbeszerzési értesítőben.

A hirdetmény szerint a

13 milliárd 930 millió forintos

beruházásnál cél, hogy jelentősen növekedjen az épület energiahatékonysága, valamint hogy a beruházás a LEED Gold fenntarthatósági minősítést megszerezze.

A renoválás során több válaszfalat, valamint épületrészt is elbontanak részben vagy teljesen, emellett oktatási, valamint kollégium funkciót ellátó tereket alakítanak ki. Az elbontott sportpálya helyett is építenek újat, zöldfelületeket hoznak létre, illetve napelemrendszert is telepítenek.