A voksturizmust segítő módosítás visszavonatását kéri Jakab Péter az EB elnökétől

Az Orbán-rezsim demokratikus ellenzékének csak egy tiszta választáson van esélye felülkerekedni

- hívta fel a figyelmet Jakab Péter a Jobbik elnöke Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének írt levelében.

A Jobbik elnöke levelében kitért arra a nemrég elfogadott jogszabályra, amely lehetővé teszi a voksturizmust. Ennek lényege, hogy bárki a tényleges lakóhelyétől eltérő lakcímet jelenthet be. Így fordulhatott elő, hogy a 2018-as választás során tömegesen érkeztek például Ukrajnából szavazni, köztük többségben olyanok is, akik még magyarul sem beszéltek. Így viszont az úgynevezett "billegő körzeteket is megnyerte a Fidesz.

Különösebb következményei nem lettek ezeknek a visszaéléseknek. Ezután meg pláne nem lehetnek, ugyanis ezt a tisztességtelen gyakorlatot tette most „törvényessé” az Orbán-kormány

- írta levelében a Jobbik elnöke.

Az EBESZ megfigyelői januárban Magyarországra érkeznek a voksturizmus veszélye miatt Az Országgyűlés a múlt héten szavazta meg azt a javaslatot, amely az eddigieknél is szélesebb kapukat nyithat a voksturizmus előtt. A jogszabály-módosítás lényege, hogy megváltoztatja a lakóhely fogalmát, ennek megfelelően a lakóhely egy kapcsolattartási címmé változik, amely esetében az ottél

Jakab Péter szerint az Orbán-rezsim szisztematikusan építette le a magyar jogállamot, üresítette ki a demokratikus intézményrendszert, számolta fel a hatalomtól független, szabad sajtót, rombolta le az önkormányzatiságot, lehetetlenítette el a független kulturális és akadémiai intézményeket, civil szervezeteket, tette politikai hecckampányok céltáblájává a kisebbségeket, valamint folyamatosan uszított az Európai Unió intézményei és annak vezetői ellen. Mindezek mellett az Orbán-rezsim leplezetlenül vált az Európai Unióval rivalizáló keleti autokráciák szálláscsinálójává.

Sajnos mindezt az EU eddig többé-kevésbé tétlenül nézte

- tette hozzá.

A Jobbik elnöke levelében felidézte, hogy nemzetközi megfigyelők már a 2018-as választások kapcsán is megalapították, hogy azok se nem voltak szabadok, se nem voltak igazságosak, tisztességesek meg pláne nem, főleg a kormányzati médiatúlsúly, a szervezett félretájékoztatás és a választási visszaélések miatt. Jakab Péter ezért arra kérte Ursula von der Leyent, hogy kötelezettségszegési eljárásban kényszerítse ki a választási törvény módosításának visszavonását.

Ezenfelül kérem Elnök Asszonyt és az EB-t, hogy különösen szoros figyelemmel kísérje a magyar választási eseményeket, mert attól tartunk, hogy az Orbán nevével fémjelzett rezsim még számos ehhez hasonló, a választások tisztaságát befolyásoló eszközt fog bevetni, minekután a demokratikus összefogásnak reális esélye van a győzelemre

- jelentette ki Jakab Péter, a Jobbik elnöke.