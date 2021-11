Semjén törvényjavaslata alapján bőven a választásokig, 2022. június elsejéig maradna a veszélyhelyzet

Újabb salátatörvényt nyújtott be a parlamentnek Semjén Zsolt, amelyben egyebek mellett az is szerepel, hogy

a kormány 2022. június elsejéig meghosszabbítaná a koronavírus miatt elrendelt veszélyhelyzetet.

A miniszterelnök-helyettes által beadott törvényjavaslatban - amit az Mfor.hu vett észre, azt írják:

"A javaslat célja a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályának 2022. június 1-jéig történő meghosszabbítása a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében."

A problémák "gyors, rugalmas" megoldása érdekében kell hosszabbítani

A törvénymódosító-csomagban szereplő indoklás szerint a járvány nem tűnt el, a járvány okozta nehézségek sem, emellett a jövőben és a jelenben is gondot okoznak az új vírusmutációk, amelyek korábban nem tapasztalt gyorsasággal terjednek. Ezért a problémák gyors és rugalmas megoldása érdekében ismét meg kell hosszabbítani a veszélyhelyzetet.

A törvénymódosítóban persze az is benne van, hogy amennyiben a járványhelyzet engedi, a kormány feloldja a különleges jogrendet.

A választásra elvileg nem lesz hatással

Tekintve, hogy jövő tavasszal országgyűlési választások lesznek, a salátatörvény kitér arra is, hogy a választás kitűzése az Alaptörvényből következik, ezért azt a különleges jogrend fennállása nem befolyásolja.

Mint ismert, a határidő most január 1-én járt volna le, ezt tolják most ki plusz 5 hónappal. Ennek értelmében tehát a veszélyhelyzet és a vele járó különleges jogrend is megmarad a választásokig.