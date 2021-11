Jobbik: a fideszes zaklatás célja az, hogy lelkileg törje meg azokat, akik szembeszállnak az Orbán-rezsimmel

Részletesen reagált a Jobbik a Telex kérdéseire arra vonatkozóan, hogy mi igaz és mi nem a kormánypárti érdekeltségű Bors nevű bulvárlap újabb lejárató cikkéből, amit menetrend szerint tettek közzé Jakab Péter pártelnökről és kabinetfőnökéről a Fidesz 2022-es gyűlöletkampányának részeként.

Az ellenzéki párt a rendkívül „jól értesült” fideszes lap birtokába került indítványról, mely szerint a Jobbik két újpesti tagja etikai vizsgálatot is kezdeményezett a pártelnökkel és munkatársával szemben, közölte: a Jobbik újpesti alapszervezete semmilyen etikai vizsgálatot nem kezdeményezett, és nem is tervez ilyet, ugyanis a két benyújtó közül az egyiket már korábban kizárták, a másik pedig nem szabályosan készítette el a beadványt.

„A Csóka utcai lakást nem a Jobbik Magyarországért Mozgalom bérli (ez bármikor ki is kérhető), hanem magánszemély, aki ezt rendelkezésre bocsájtotta számunkra. Az elmúlt egy éve a Jobbiknak tárgyalásokról és az előválasztásra való felkészülésről szólt, ezek nagy részét onnan bonyolítottuk le, ami rengeteg munkaórát igényelt. Eközben az előválasztás során több mint 100 településen jártunk, így olykor ezekből visszatérve ez a lakás volt a találkozási pont a kampány lebonyolításáért felelős személyek, Szabó Gábor, Molnár Enikő és Jakab Péter pártelnök számára, ahol átbeszélhették a teendőket. Volt, hogy ezek késő estig tartottak, volt, hogy korán reggel kezdődtek. Így történt ez azon a napon is, amikor már nyilvánosan is megjelentek a Fidesz média munkatársai a helyszínen”