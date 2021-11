Eladják a taszári repteret

Versenyeztetés nélkül adja el a kormányzat a taszári repülőteret. Az erről szóló kormányhatározat csütörtök éjjel jelent meg a Magyar Közlönyben. Az intézkedés szerint az értékesítés célja, hogy a korábban az amerikai haderő légibázisaként működött komplexum „kereskedelmi, ipari és logisztikai célú hasznosításával kereskedelmi repülőtér” funkciót kapjon.

A vevő – a határozat értelmében – a nyár elején 5 millió forintos törzstőkével alakult SGF Silu Global Fund Zrt., mely két magánszemély, Cseke István és Németh János tulajdonában áll. A két férfinak Németh és Cseke Kft. néven közös építőiparral és munkaerő-kölcsönzéssel (például vietnámi és ukrán munkaerő toborzását is vállalták) foglalkozó vállalkozása is van, de Facebook-oldaluk tanúsága szerint a koronavírus-járvány kitörése óta maszkgyártással is foglalkoznak.

A vételárról a Magyar Közlöny nem ír, csupán annyit jegyez meg, annak legalább a független ingatlanforgalmi szakértő által megállapított forgalmi értéket el kell érnie.

A taszári légibázist 1950-ben alapították, az amerikaiak kivonulása után, 2005-ben zárt be, funkcióit a pápai repülőtér vette át.