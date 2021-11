Nem vehetünk több izraeli kémszoftvert az NSO Grouptól

Szűkítették a Pegasus-botrány miatt azon országok jegyzékét, ahová kiberbiztonsági eszközöket értékesíthetnek izraeli cégek

- idézi a Média1, a Szabad Európa tudósítását a Reuters hírügynökség izraeli értesülései nyomán.

A Pegazus-ügy kirobbanásakor még 102 ország importálhatott ilyen izraeli kémszoftvert, de ma már csak 37 állam.

Az új listáról azok az országok maradtak le, amelyekkel kapcsolatban felmerült, hogy nem bűnüldözésre használták a kémprogramot, így például lekerült Magyarország, Mexikó, Marokkó, Szaúd-Arábia, Mexikó és az Egyesült Arab Emírségek is.

Az importengedéllyel rendelkező országok listáját közlő Calcalis Tech megkeresésére az izraeli védelmi minisztérium elmondta, hogy csak kormányzati szervek vásárolhatnak kibertermékeket,

„és ha nyilvánvalóvá válik, hogy a beszerző ország nem az engedély feltételeinek megfelelően vagy nem a beszerző ország által tett kötelezettségvállalásnak megfelelően használja a terméket, a megfelelő eljárást kezdeményezik”.

Magyarországon a kormánnyal szemben kritikát is megfogalmazó újságírót és médiatulajdonost is lehallgattak az NSO Group kémprogramjával. Kósa Lajos, a Fidesz alelnöke elismerte, hogy korábban a Belügyminisztérium szerezte be az izraeli kiberbiztonsági eszközöket.