Egyik pillanatról a másikra, magyarázat nélkül megszűnt a kazincbarcikai kórház gyermekellátása

November 29-én megszűnt a Kazincbarcikai Kórház gyermekgyógyászati ellátása, ráadásul az intézmény semmilyen magyarázatot nem fűzött a döntéshez, csupán tényként közölte a helyzetet a térségben élőkkel. Innentől kezdve súlyosabb esetben a várostól több mint 20 kilométerre fekvő miskolci központi kórház, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház Gyermekegészségügyi Központja (GYEK) látja el a gyermekeket.

A két kórház közötti távolság autóval közel fél óra, tömegközeledéssel pedig majdnem egy óra, így problémás esetben ennyi időveszteséget jelent a kórházi osztály bezárása.

A gyermekgyógyászati ellátást a kórház helyett a városi rendelőkben, ügyeleti rendszerben tudják ellátni, komolyabb helyzetekben viszont most már Miskolcig kell menniük a térségben élő szülőknek – vagy a mentőknek.

Az Alfahír értesülései szerint orvoshiány miatt kellett bezárni a gyermekosztályt.

Azonban egyelőre az is kérdéses, hogy ideiglenes, vagy végleges bezárásról van-e szó. A kórház honlapján megjelent közleményben az „ideiglenesen” jelző szerepel, arra viszont a szűkszavú tájékoztatóban egyáltalán nem tértek ki, hogy ez mit jelenthet, ahogyan arra sem, hogy egyáltalán miért hozták meg a döntést.

A kórházat megkérdeztük az ügyben, de cikkünk megjelenéséig nem kaptunk tőlük választ.

A polgármester nem akar elfekvőt a kórházból

Az Alfahír megkeresésére Kazincbarcika polgármestere, Szitka Péter elmondta, a városvezetést is a zárás előtti héten értesítették arról, hogy szüneteltetés lesz.

Ez azt jelenti – erősítette meg a városvezető -, hogy ha egy gyermekkel történik valami, akkor vagy egyenesen a miskolci GYEK-be kell vinni, vagy pedig a városi ügyeletre, amit az önkormányzat szerződéses alapon biztosít.

Szitka Péter MTI Fotó: Vajda János

Rámutatott ugyanakkor arra is, hogy a gyermekosztály bezárásával párhuzamosan más folyamatokra is érdemes figyelni, például arra, hogy az ellátási formák felügyeleteit is Miskolcról végzik, ahogy egyes alkalmazottakat – például a takarítókat – is miskolci szerződéssel vezénylik át hozzájuk, tehát egy olyan tendencia figyelhető meg, ami kedvezőtlenül hathat a barcikai kórház jövőjére nézve.

A polgármester szerint el kell kerülni, hogy újra vita tárgya legyen a kórházi osztályok fennmaradása. Ők mindenképpen aktív ellátást szeretnének a városban, és nem akarják, hogy a kórház elfekvővé váljon.

Természetesen az is kérdéseket vet fel, hogy a miskolci kórház hogyan fog megbirkózni a plusz terheléssel, hiszen a kazincbarcikai intézmény 110-130 ezer ember ellátását fedi le, köztük több ezer gyermekét, akiket most sürgős esetben Miskolcig kell szállítani.

Szitka Péter szerint az elsődleges feladatuk most az ügyeleti ellátás biztosítása, később azonban a lakosság megnyugtatása érdekében tárgyalásokat kell folytatni a térség politikai szereplőivel arról, hogy ki mire vállal, vagy vállalna garanciát az egészségügyi ellással kapcsolatban.

Nem így kellene bánni az ellátottakkal

Az Alfahír megkereste Borsod-Abaúj-Zemplén megye 4-es számú választókerületének közös ellenzéki képviselőjelöltjét, Üveges Gábort is. A hernádszentandrási polgármester, aki egy korábbi Facebook-posztjában azt írta, „A Fidesz megtámadta a kazincbarcikai kórházat” , lapunknak bírálta a kórház egymondatos kommunikációját, amiből a térségben élő szülők semmit nem tudtak meg arról, miért borították fel a kórházi gyermekellátást.

Sajnos jó látlelete ennek az időszaknak, hogy nincs indoklás a döntés mellett, csak egy tényt közölnek az emberekkel, azt üzenve: nincs jogotok tudni, hogy mi van a háttérben

- fogalmazott Üveges Gábor, hozzátéve, a kormányzatnak többre kellene tartania az embereket, már csak azért is, mert így megijesztik azt a több ezer szülőt, akiknek joguk van tudni, mi indokolta a bezárást.

A képviselőjelölt úgy látja, mindent könnyebben meg lehet érteni, még az átmeneti nehézségeket is, ha őszintén kommunikálnak az emberekkel. Itt azonban nincs erről szó, az „ideiglenes” jelző pedig ismerős lehet nekünk, elvégre a szovjet csapatok is ideiglenesen voltak itt 45 évig – mondta.

Üveges Gábor

Úgy tudja, a kórházi dolgozókat sem tájékoztatták megfelelően a gyermekellátás szüneteltetésének okairól és jövőjéről, ugyanakkor a nyár folyamán már olyan kormányzati munkaanyagokról is lehetett hallani, melyek a kórház további leépítéséről szóltak.

Üveges szerint az állami egészségügyi rendszer az ilyen bezárások és leépítések nélkül is rossz állapotban van, gyakran hatalmas várólisták, szakmai hibák, barátságtalan hangnem fogadja a betegeket, akik a befizetett tb-jük után joggal várnak el korszerű ellátást és embernek járó bánásmódot.

Lassan már az is a magán ellátórendszerbe menekül, aki ezt anyagilag nem teheti meg, hiszen mindenkinek a saját, és szerettei élete a legfontosabb

- mondta a képviselőjelölt arról, hogy a rossz állami egészségügy miatt lényegében már duplán fizetünk a gyógyításért.

Ha egy felmerülő problémára a kormányzatnak és az állami intézmények vezetőinek nincsen felelősségteljes és őszinte válasza, akkor az azt üzeni, hogy valójában semmibe nézik az embert, jelen esetben a beteg pedig csupán egy statisztikai adat. Az ellenzéki összefogás számára ezért is kiemelt cél, hogy térjen végre vissza az emberség és az emberi méltóság tisztelete a mindennapokba – jelentette ki, hozzátéve, a kormányzat az ehhez hasonló esetekkel már számtalanszor lebuktatta magát és kiderült, hogy valójában nem is a vidéki emberek élete, hanem sokkal inkább a szavazata fontos számára igazán.

A gyermekellátás megszüntetésével kapcsolatban szerettük volna kikérni Demeter Zoltán fideszes országgyűlési képviselő véleményét is, de hiába próbáltuk, nem lehetett elérni.