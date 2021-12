Gulyás belebegtette: a harmadik oltáshoz kötik a védettségi igazolvány érvényességét

A délben elkezdődött Kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szenktirályi Alexandra kormányszóvivő ismertette a kormány legfrissebb döntéseit. A tematika gerincét a koronavírus-járvány adta.

A kancelláriaminiszter elismételte a járványra és oltásra vonatkozó napi adatokat, mely szerint 10 466 új fertőzöttet igazoltak, 218-an meghaltak, 7450 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, s közülük 550-en vannak lélegeztetőgépen. A beoltottak száma 6 138 885 fő, akik közül 5 852 417 fő már a második oltását is megkapta, 2 609 385 fő pedig a harmadik oltást is felvette.

2,6 millióval elsők vagyunk Európában a beadott harmadik oltásokat tekintve

- emelte ki Gulyás, bejelentve azt is, hogy újabb egy héttel meghosszabbítják az oltási akcióhetet, valamint az operatív törzs megkezdi az oltási akciónapok szervezését az valamennyi településen, hogy felpörögjön az oltakozás.

Úgy látja, a harmadik oltás felvétele kulcsfontosságú, ráadásul mivel hamar oltottunk, 3,7 millió ember védettsége december 10-én lejár a második oltást követő hat hónappal. Őket közvetlenül is megkeresik majd a következő hetekben.

A harmadik oltás is kelleni fog a védettségi igazolványok érvényességéhez

Megkérték az operatív törzset arra is, vizsgálják meg, hogy az oltási, azaz a védettségi igazolványok kapcsán milyen konkrét változások legyenek, vagyis mikortól kössék annak érvényességét a harmadik oltáshoz, ezt még részleteiben vizsgálják még, de a lényeg,

a harmadik oltáshoz kötnék az oltási igazolvány érvényességét

- fogalmazott, ám az erre vonatkozó pontos időpont így egyelőre még kérdéses.

A gyerekek oltására 2 millió dózis érkezik

Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) révén a Pfizer vakciájával az 5-11 év köztiek oltása is elérhetővé válik, ennek részleteit is később közlik, de 2 millió oltás érkezik majd ennek a korosztálynak - derült ki a miniszter szavaiból.

Hangsúlyozta, egyes sajtóhírekkel szemben szerinte a kormány az EU további oltásbeszerzésében nem vesz részt, tehát az oltási politika nem változott, de szükség esetén a korosztályok szerinti beszerzés más:

A kormány oltási politikája nem változott, továbbra sem veszünk részt az uniós beszerzésben, de minden olyan oltásból rendelünk, ami új korosztálynak megfelelő

- magyarázta.

Gulyás Gergely arról is beszélt, minden oltóanyagból bőséggel rendelkezésre áll, kivéve a Szputnyikból, mivel az már elfogyott. Szerinte nem az új vakcinák beszerzése jelent problémát, hanem a meglévők beadása, ugyanis elegendő van belőlük raktáron.

Rezsipolitika

Az energiaárak és a rezsicsökkentés kapcsán elmondta, a világpiaci energiaárakat nem szabad a magyar fogyasztók számára érvényesíteni, ezért maximálták az üzemanyagárakat. A hazai kisvállalkozások számára is elérhető lesz a rezsicsökkentés - közölte Gulyás.

Az önkormányzati szektornak is lehetővé teszik ezt az egyetemes szolgáltatást, minél kevesebb pluszterhet kelljen elviselni - érvelt, majd gálánsan a hódmezővásárhelyi polgármesternek, Márki-Zay Péternek oda is szúrt egyet utóbbihoz kapcsolódva, mivel az ő városa is élt ennek a lehetőségével, miközben az ellenzéki közös jelölt Gulyás szerint bírálta a rezsipolitikát.

A miniszter arról is szólt, bíznak benne, hogy a növekvő infláció csökkenésnek indul majd, és a jövő év második felére egy "normális" inflációs pályára kerülhet Magyarország.