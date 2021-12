Koronavírus: Kapacitásbővítésre is szüksége lenne az Országos Mentőszolgálatnak

Jóval több a fertőzött, mint az előző három hullám idején

- közölte az Alfahír érdeklődésére Rig Lajos, a Jobbik országgyűlési képviselője.

A mentőápolói munkát a képviselőség mellett is folytató Rig Lajos elmondta, továbbra is főleg az idős korosztályból kerülnek ki azok a betegek, akik a koronavírus miatt kellett kórházba szállítani, de a korábbi időszakhoz képes igen sok a fiatalabb beteg. A jobbikos képviselő azonban arra is felhívta a figyelmet, hogy nagy százalékban kerülnek kórházba, akik már felvették mindkét oltásukat.

A kórházak ezeket az adatokat nem adják ki, de tapasztalataink szerint vannak különbségek a régiók között és az is egy fontos tényező, hogy a korábbiakhoz képest többen oltakoztak, tehát ezért is magasabb az olyan betegek száma, akik már felvették az oltást. Én úgy látom, hogy az új megbetegedések, illetve a kórházba kerülők körülbelül 35 százaléka volt már beoltva, de többségük, főleg az idősek között más társbetegségek is befolyásolták az állapotukat

- tette hozzá Rig Lajos, aki arra kért mindenkit, hogy ne hívjanak azonnal mentőt, ha enyhe tüneteket tapasztalnak magukon.

A koronavírus tekintetében a mentőszolgálatot csak akkor kell értesíteni, ha magas, csillapíthatatlan láza van a betegnek, fulladás kínozza, és ha van otthon eszköz, amivel lehet mérni a véroxigén telítettségét, ha az tartósan mondjuk 92 százalék alá esik

- hangsúlyozta a mentőápolóként is dolgozó jobbikos képviselő.

Rig Lajos szerint kapacitás bővítésre is szüksége lenne az Országos Mentőszolgálatnak, hogy a koronavírus mellett, biztonságosabb legyen az általános mentőápolói tevékenység.

De ezt a többletmunkát magasabb bérezéssel kellene kompenzálnia a kormánynak

- mondta Rig Lajos, aki hangsúlyozta, hogy az oltás, nem attól védi meg az egyént, hogy ne kapja el a koronavírust hanem attól, ha van egy súlyosabb betegsége, akkor ne súlyos tünetekkel kerüljön kórházi ellátásra, illetve az intenzív osztályra.

A másik, hogy nem vagyunk virológusok. Már az elején ki kellett volna mondani az oltás hatékonyságának megítélését és a lakosság tájékoztatását

- vélekedett Rig Lajos, a Jobbik országgyűlési képviselője.