Cégtemetőnek adná el a kormány a taszári repülőteret?

A Népszava írása szerint egy zuglói tízemeletes panelház egyik lakásába, féltucat másik társaság mellé jegyezték be azt a céget, amelynek az állam eladná az egykor jelentős hadászati szerepet betöltő, de mostanra teljesen lepusztult taszári bázist az állam.

A napilap kiemelte, hogy a kormány nem ír ki pályázatot, hanem „versenyeztetés mellőzésével” adja el az öt település - Taszár, Orci, Zimány, Kaposhomok, Kaposkeresztúr - 36 különböző helyrajzi számán szereplő repülőteret az SGF Silu Global Fund Holding Zrt.-nek.

Lószar lesz itt, nem repülőtér!

Így fogalmazott a Népszavának az egyik ott élő, aki szerint a terület nem is reptér, hanem csak egy gazverte betoncsík meg néhány tucat düledező épület.

A taszári férfi régebben műszerészként dolgozott a repülőtéren, amikor az még működött, így elkeseredett dühvel mondja: máig nem tudott megbocsátani a politikusoknak, akik nullára amortizálták a Ferihegy után leghosszabb kifutóval rendelkező, így a legnagyobb gépeket is fogadni képes légibázist.

Varjas András taszári polgármester úgy tudja, kereskedelmi-ipari-logisztikai központot terveznek repülőtérrel.

Reménykedem, hogy végre tényleg érdemi fejlesztések kezdődnek. Persze tudom, még nincs aláírt szerződés, ezért egyelőre óvatos vagyok

Óvatossága érthető, - jegyzi meg a lap - hiszen az ügyletről és a vevőről keveset tudni. A Népszava megkereste az SGF Silu Global Fund Holding Zrt. vezérigazgatóját, Cseke Istvánt, de ő azzal hárított, hogy majd a későbbieken sajtóközleményt adnak ki. A zuglói panelba bejegyzett SGF Silu Global Fund Holdingot fél éve, májusban alapították, ötmillió forintos jegyzett tőkével. A cég tulajdonosai egy pápai, illetve egy zalakarosi ügyvezető a már említett Cseke István és Németh János. A két férfinak Németh és Cseke Kft. néven közös építőiparral és munkaerő-kölcsönzéssel (például vietnámi és ukrán munkaerő toborzását is vállalták) foglalkozó vállalkozása is van, de Facebook-oldaluk tanúsága szerint a koronavírus-járvány kitörése óta maszkgyártással is foglalkoznak.. Mindkét ügyvezető az évek során egy jó tucat, javarészt azóta már felszámolt cégben is részt vett.