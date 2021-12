Závecz: Az ellenzék továbbra is vezet, de a Fidesz kezdi ledolgozni a hátrányát

Októberről novemberre jelentősen, 3 százalékkal (34 százalékról 37 százalékra) nőtt a Fidesz támogatottsága. A második hely továbbra is a Demokratikus Koalícióé (DK), a múltkori 13 százalékot követően most 12 százalékon áll. A Jobbik bár a harmadik legerősebb párt, de szeptember óta apránként fogy a tábora: 12, 11 százalék után most 9 százalékot mért a Závecz Research - írja a hvg.hu.

Mellettük az MSZP stagnált, a teljes választói körben 6 százalékot ért el, míg a Momentum növelni tudta táborát 4 százalékról 5 százalékra. Négy pártnak, az LMP-nek, a Párbeszédnek, a Mi hazánknak és a Kétfarkú Kutyapártnak 2 százalékos a támogatottsága.

A november közepén végzett kutatásból az is kiderült, hogy a biztos pártválasztók csoportjában a Fidesz 47 százalékos, a második helyen a DK áll, 19 százalékkal. A Jobbik az aktív szavazók 10 százalékára számíthat, az MSZP 7-re. A Momentum 5 százalékos. A Párbeszéd és a Mi Hazánk 3–3 százalékos a biztos szavazók csoportjában az LMP és a Kétfarkú Kutyapárt 2 százalékon áll ebben a körben - teszi hozzá a lap.

A Fidesz tábora 35 százalékról 39 százalékra, vagyis 300 ezer szavazóval bővült, melyek között legnagyobb arányban a legfeljebb alapfokú végzettségűek és a falvakban élők voltak 8, illetve 9 százalékponttal.

Új híveket az ellenzéknek is sikerült megnyernie, 39-ről 41 százalékra bővült egy hónap alatt a táboruk, ám hozzájuk kevesebben, nagyjából 150 ezer fő csatlakozott. Táboruk a kis és közepes városokban, valamint az érettségizettek és diplomások csoportjában érzékelhető.

A két lista versenye is szorosabbá vált, a múlt havi 4 százalékos ellenzéki előny 2 százalékosra szűkült.

Mindennek köszönhetően a választási részvételüket biztosra ígérők száma és a listák között választani is tudó szavazók aránya majdnem kiegyenlített: az ellenzék 49, míg a kormánypárt 48 százalékot tudhat a magáénak.