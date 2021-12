Bánya, majd sittlerakat? Balatonrendes után Sümegprágára is ez várhat

Már javában zajlik a bazaltkitermelés a Sümegprága melletti bazaltbányában, melynek bányászati jogát egy osztrák cég, a Modre Bergbau GmbH nyerte el. A hatvanévnyi bazaltmennyiség kibányászásához megszerezték a szükséges engedélyeket, holott a helyiek nagyon nem értenek egyet a bányanyitással. Mint arról korábban lapunk is beszámolt, parázs hangulatú lakossági fórumot is tartottak, és tiltakozásukat petícióval is megerősítik.

Bányát nyitnának a falu határában - összefogtak a helyiek a terv ellen Sümegprága mellett gazdag bazaltréteget található, ezt szemelte ki magának az az osztrák cég, amely már el is nyerte a bányászati jogot a magyar államtól. A mintegy hatvan évre elegendő bazaltmennyiség kitermelése természetesen óriási környezeti hatásokkal járna, így talán nem meglepő, hogy a helyiek élesen tiltakozna a tervezett bánya ellen.

Rig Lajos, a térség jobbikos országgyűlési képviselője először tavaly márciusban tett fel kérdést az illetékes Innovációs és Technológiai Minisztériumnak az ügyben, amire Schanda Tamás államtitkár (válaszát „Tisztelt Képviselő Asszony!” felütéssel kezdve) azt írta, minden engedély kiadása a jogszabályoknak megfelelően történt, azaz nincs itt semmi látnivaló, tessék szépen tovább haladni!

A sümegprágaiak attól is tartanak, hogy a bánya sorsa ugyanaz lesz, mint a balatonrendesi vöröshomokkő bányáé:

sittlerakattá vált,

a Veszprém Megyei Kormányhivatal határozata szerint a Mészkő-Polgár Kft. építési törmelékkel töltheti fel. Ez ellen a balatonrendesi polgárok tiltakoztak, Rig az ő érdeküket egy határozati javaslattal kívánta megerősíteni, de azt a fideszes képviselők (köztük az azóta kegyvesztetté vált térségi képviselő, Fenyvesi Zoltán) nem támogatták.

A sümegprágaiak attól tartanak, az ő településük is hasonló sorsra jut. Ebben az ügyben fordult ismét a minisztériumhoz Rig Lajos, aki arra kíváncsi, a kormányzatnak valóban fontos-e a vidék?

Számít-e a helyiek érdeke, a természet védelme, a nemzeti örökségeink, vagy a profit, önös érdekek mindennél előbbre valók?

– kérdezi az ellenzéki honatya, aki emlékezteti is a minisztert,

Sümegprága lakosai aláírást gyűjtöttek és tiltakoznak a bányanyitás ellen. Palkovics László miniszternek (vagy államtitkárának) 15 napja van a kérdés megválaszolására. A sümegprágai bazaltbánya addig is zavartalanul működhet.