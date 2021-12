"Hazudsz!" - Ezzel a mondattal búcsúzhat Völner Pál a Parlamenttől

Ahogy arról beszámoltunk, Varga Judit igazságügyi miniszter megbukott bizalmasa, Völner Pál államtitkár ügye már az Országgyűlés Mentelmi bizottságát is megjárta,

és az eddigi szokások értelmében a köztörvényes bűncselekménnyel vádolt fideszes képviselő mentelmi jogát fel fogja függeszteni a Parlament legkésőbb holnap.

S bár a hírek szerint a hatóságok jó ideje nyomoztak a végrehajtókkal összenőtt bűnözői kör után, a fideszes politikus igyekezett úgy tenni, mintha mi sem történne körülötte.

Így dolgoztak a végrehajtók Völner Pál választókörzetében Egy 2018 szeptemberi esetet elevenített fel közösségi oldalán Nunkovics Tibor, az ellenzék közös jelöltje Komárom-Esztergom megye 2-es számú választókerületében, amelyből világosan látszik, hogy hogyan is működött a végrehajtás a fideszes Völner Pál választókerületében. Nem követett el bűncselekményt, azonban vállalja az ügy politikai következményeit és a mai nappal lemond államtitkári posztjáról Völner Pál - olvasható a kormánypárti politikus 24.hu-hoz eljuttatott közleményében.

Mivel Völner Pál a parlamenti mandátumát megtartotta, csak az államtitkári pozíciójáról mondott le, így előfordulhat, hogy hallgathatunk a bukott, magát kereszténynek valló kormánypárti politikustól nagyívű beszédeket, ám az a valószínűbb, hogy lezárta pályafutását az Országgyűlésben.

Varga Judit ma megbukott bizalmasának idén valamiért 7 millióval csökkent a megtakarítása Ahogy arról beszámoltunk, ma lemondott Völner Pál, az Igazságügyi Minisztérium államtitkára, miután azzal vádolták meg Varga Judit miniszter bizalmasát, hogy a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnökétől hosszabb időn keresztül, rendszeresen, alkalmanként 2-5 millió forintot kapott.

S hogy mivel?

Megnéztük, hogy az Országgyűlési Naplóban mik az utolsó feljegyzett emlékek róla.

Völner Pál utolsó(?) parlamenti hete

A Völner-botrány december 7-én, kedden robbant ki, akkor érkezett meg az ügyészségi közlemény a mentelmi jog felfüggesztése érdekében.

December 6., hétfő: Völner Pál jelen volt az ülésen, de nem szólt hozzá egy árva szóval sem az elhangzottakhoz.

December 2., csütörtök: Völner Pál aznap is jelen volt az ülésen, azonban megint szótlan maradt. Pedig a Házelnök több alkalommal is kérdezte őt, mint az Igazságügyi Minisztérium államtitkárát, hozzászól-e a Kúria elnöke, az Országos Bírósági Hivatal elnöke, valamint Polt Péter legfőbb ügyész meghallgatásához. Utóbbi milyen vicces lehetett, amennyiben Polt Péter már akkor tudatában volt annak, hogy 5 nap múlva megbuktatja Varga Judit bizalmasát. Mindenesetre, amikor a KDNP-s Vejkey Imre Polt Pétert méltatta, akkor Völner Pál is aktivizálódott:

"Provokálták végig legfőbb ügyész urat ezekkel a kérdésekkel, de hála istennek, köszönöm, legfőbb ügyész úr, a méltóságát, a semlegességét és azt, ahogy ezekhez a kérdésekhez viszonyult, és erősítette itt a parlamentben is a jelenlétével, hozzászólásával a magyar jogállamiságot. Köszönöm szépen. Munkájához további sikereket és jó egészséget kívánok. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Dr. Völner Pál tapsol.)" - A kiemelés a parlamenti jegyzőkönyv készítőjétől származik.

December 1., szerda: Völner Pál nem ment be a parlamenti ülésre.

November 30., kedd: Völner Pál bement ugyan a Parlamentbe, de ismét szótlanul hallgatta a munkát, pedig a képviselők a veszélyhelyzetről vitatkoztak.

November 29., hétfő: az államtitkár meglepően aktív volt. Ő válaszolt Hohn Krisztina (LMP) napirend előtti kérdésére. Majd a DK-s Varga Zoltán napirendije közbe azt kiabálta az ellenzéki politikusnak, hogy "hazudsz!".

Völner Pál búcsúmondata(?) parlament.hu

Völnernek lehetősége lett volna aznap még felszólalni, de a Házelnök kérésére jelezte, a kormány képviseletében nem kíván hozzászólni az állatvédelmi törvény vitájához. Így a "Hazudsz!" lehet a vége főcím...