Jobbik: "Kövér Lászlónak nem kellene végre megszólalni a sikkasztási ügyben?"

Ahogy azt a 24.hu értesülése alapján mi is megírtuk, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda nyomozást rendelt el sikkasztás miatt abban az ügyben, amelynek kulcsszereplője Veress László, aki Kövér László házelnök kabinetfőnöke.

Sikkasztás gyanúja miatt indított nyomozást a rendőrség Kövér László kabinetfőnökét érintő ügyben Nyomozást rendelt el a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda sikkasztás miatt abban az ügyben, amelynek fontos szereplője Veress László, aki Kövér Lászlónak, az Országgyűlés elnökének a kabinetfőnöke - számol be az értesülései alapján a 24.hu. A lap még novemberben írt arról, hogy a Magyar Tehetségekért Határtalanul Alapítvány egyebek mellett külhoni magyaroknak szánt adományból vásárolt egy budai villalakást.

Ezen ügy kapcsán merült fel a Jobbik részéről a kérdés:

"Kövér Lászlónak nem kellene végre megszólalni a sikkasztási ügyben?"

A párt által megfogalmazott közleményben azt írják:

Éppenhogy csak kirobbant a Völner-botrány, rögtön itt a másik, ami ismét sötét árnyként vetül az orbáni maffiaállamra.

Kövér kabinetfőnökének családja használ egy 240 milliós, határon túliaknak szánt pénzből vett budai lakást Az Országgyűlés elnökének kabinetfőnöke, Veress László családja használ egy II. kerületi ingatlant, amit egy elvben határon túli magyarokat támogató alapítvány vásárolt meg. Az alapítvány egy Kövér Lászlóval baráti viszonyt ápoló tajvani milliárdos közbenjárásával jutott hozzá 322 millió forinthoz - derítette ki a 24.hu.

Az ellenzéki párt a történteket felidézve úgy ír, hogy a sajtó nyomán derült fény arra, hogy egy budai villalakásban, amit a határon túliaknak szánt pénzből vettek, valójában Kövér László kabinetfőnökének rokonai laknak. Az alapítvány - amely esetében érdemi tevékenységnek nincs nyoma - egy tajvani milliárdos közbenjárásával jutott hozzá a több mint 320 millió forinthoz.

Az illető hogy, hogy nem baráti viszonyt ápol Kövérrel. Mellékzönge, de annál érdekesebb, hogy az alapítvány ennek ellenére nem került fel a külföldről támogatott szervezetek listájára

- fűzték hozzá, emlékeztetve arra is: "a nagylelkű adományból persze nem csak villára futotta, de egy luxusautóra is, amit a kuratórium elnöke használ, valamint leesett egy kis summa a sógornőjének is, akit 1,8 millió forinttal támogattak meg."

A Jobbik közleményében hangsúlyozza, az eljárás ugyan ismeretlen tettes ellen folyik, de tekintettel arra, hogy a szereplők kiléte közismert, "Kövér elvtársról sem feltételeznénk, hogy ne tudná, kikről van szó."

Az ellenzéki politikusokat az igazság kimondásáért élvezettel szankcionáló Kövér László felelőssége is tisztázásra vár. Ideje lenne nem lapítani, hanem előállni a farbával, ha másért nem, a házelnöki intézmény tekintélyének megóvása érdekében

- emelték ki végül a sajtóközleményben, egyúttal a Jobbik azt is megígérte, következetesek abban, hogy "2022-ben a kormányváltás után bűn nem marad büntetlenül, a fideszes urakra pedig elszámoltatás vár."