Megszűnhet a Pegasus kémszoftvert gyártó cég

Az NSO Group eladósodottsága miatt az izraeli vállalat tulajdonosai a cég eladását fontolgatják; az új vezetés leállíthatja a Pegasus kémszoftvert - írja a Szabad Európa.

Több tisztségviselő is arról számolt be, hogy több befektetési alappal is tárgyalások folynak az adósság refinanszírozásának vagy a cég eladásának lehetőségeiről. Az erről szóló sajtóértesülések szerint az esetleges új tulajdonosok között van két amerikai befektetési alap is, amelyek a botrányt okozó Pegasus leállításának lehetőségét is felvetették.

E forgatókönyv alapján a két társaság kétszázmillió dollár friss tőkét vonna be, és a szoftvert szigorúan védelmi célú kiberbiztonsági szolgáltatások kidolgozására használnák fel, illetve fejlesztenék a vállalat dróntechnológiáját is.

Mint ismert az izraeli cég közölte, hogy kizárólag kormányügynökségeknek, bűnüldöző szerveknek árusítják a titkos megfigyelésekre szolgáló technológiát, és szerződést bontottak azokkal az ügyfelekkel, akik visszaéltek a szoftverrel. A fegyver értékesítése az izraeli állam jóváhagyásától is függ.

Az amerikai kereskedelmi minisztérium ennek ellenére tiltólistára helyezte az NSO-t, amellyel eddig azonosított lehallgatási célpontok újságírók, ügyvédek, nem kormányközeli médiatulajdonosok, egykori fideszes, illetve jelenlegi ellenzéki politikusok voltak.