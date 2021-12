12 karácsonyi film, amelyet nem szabad kihagyni az ünnepekkor

Karácsonykor mindenki szeret kicsit több időt tölteni a televíziók képernyője előtt, hogy a hangulathoz illő filmeket vagy animációs filmeket nézzen akár lineáris szolgálatáson, akár streamingen. Lapunk összeszedett pár olyan filmet, amelyet érdemes lehet megnézni vagy visszanézni a családdal.

Figyelem, ez egy szubjektív lista, amely kizárólag a szerző véleményét tükrözi. Azok a filmek, amelyek nincsenek a listán, nem biztos, hogy rosszak lennének, csupán a szerző számára nem a legjobbbak közé tartoznak.

Karácsonyi Krónikák 1-2

A Netflix belevágott egy saját karácsonyi történet elmesélésebe és szerencsére igen jól tették. A Karácsonyi Krónikák egy édesapát vesztett családról szól, ahol a két gyermek a sajnálatos eset után elhidegült egymástól. Azonban, miután karamboloznak a Télapó szánjával, a testvérpár egész éjjel azon iparkodik, hogy a meglepően ravasz és szókimondó Télapóval karöltve megmentsék a karácsonyt. A télapót az a Kurt Russel alakítja, aki sziporkázik a szerepben, mintha mindig is télapónak született volna.

A második rész ráadásul nem egy újabb bőr lehúzása, hanem a karácsonyi legenda újragondolt, de értelmes bemutatása. Chris Colombus rendező és a Netflix is alaposan kitett magáért. Reméljük jövőre már egy harmadik résszel is gazdagabbak leszünk.

Kinek ajánlom?

Aki szeretné látni Kurt Russelt énekelni.

Aki már nem hisz annyira a karácsony szellemében

Aki szeretne látni egy megható és szívmelengető történetet.

Ben Hur

Az 1959-es Ben Hur című művet 12 kategóriában jelölték Oscar-díjra, ebből 11-et meg is nyert. Ezzel pedig 38 évig tartó rekordot állított fel, melyet felülmúlni azóta se sikerült, csak megismételni.

A történet főszereplője a gazdag júdeai herceg, aki gyerekkori barátja miatt került gályára. Az ő vesszőfutását és bosszúhadjáratát láthatjuk, miközben egy „bizonyos Názáreti" egyre több embert szólít magához. A film akkoriban óriási blockbusternek számított, s bár vannak ma már igazán megmosolyogtató részei, a fogathajtó verseny például, annyira nagyszerű és grandiózus lett, hogy ma is bőven megállná a helyét. A film egy igazi eposz, de egyesek számára ma már soknak hathat a 214 perces játékidő. Érdekesség, hogy a film zenéjét Rózsa Miklós szerezte, aki a teljesen új megközelítésnek is köszönhetően nyerhetett Oscar-díjat.

Kinek ajánlom?

Akik szeretik a régi klasszikus történelmi filmeket.

Akiket nem zavar, hogy a történet kedvéért néha engednek a történelmi hűségből.

Charlton Heston-rajongóknak.

A karácsony története

Folytassuk egy kevésbé régi, de annál klasszikusabb karácsonyi történettel. A finnek úgy döntöttek, hogy egy jóval drámaibb történettel szeretnék közelebb vinni a nézőkhöz Szent Miklós legendáját.

Sok évvel ezelőtt Lappföldön Nikolas szülei egy balesetben életüket vesztették. A falubeliek vállalják, hogy felnevelik az árván maradt kisfiút, mégpedig úgy, hogy minden család befogadja őt egy évre. Nicolas hálaként távozásakor egy saját maga által készített ajándékot hagy a családoknál. Később egy asztalosmesterhez kerül, aki segít neki az ajándékosztásban.

Ez a történet nem a látványa miatt fogja meg a nézőt, de igazán megható. A film azokhoz az emberekhez szól, akik már kevésbé fogékonyak arra, hogy higgyenek a csodákban.

Kinek ajánlom?

Akik szeretnének egy komolyabb hangvételű eredettörténetet látni.

A magányosoknak, hogy egy kicsit erőre kapjanak.

Azoknak, akiket már nagyon elkapott az ünnepi hangulat.

Elhagyott játékok

Térjünk rá egy igazi klasszikus rajzfilmre is. Egy kevésbé ismert, de annál szívderítőbb animációra esett a választásom. Ez pedig nem más, mint az Elhagyott Játékok.

A karácsony utáni éjszakán Teddy, a morgós játékmaci és Annie, a rongybaba a szemetesben kötnek ki, mert a gazdáik kidobták mindkettőjüket, mivel a gyerekek karácsonyra kaptak új játékokat, akik már sokkal modernebbek náluk. A rajzfilm az ő kettejük történetét mutatja be.

Ez bizony az a karácsonyi sztori, amely azt igazolja, hogy nem feltétlenül a legdrágább és a legmodernebb játékok lehetnek a legértékesebbek.

Kinek ajánlom?

Kisgyerekeknek.

Akinek nem az ajándék mértéke számít.

Azoknak, akik utálják a kelbimbót.

Akinek volt Teddy macija vagy rongybabája.

Louie élete

Jöjjön a személyes kedvencem, a Louie Élete, ami egy amerikai humorista gyermekkoráról, Louie Andersonról szól. Louie nagy családban született 10. gyerekként. A legjobb barátja az a Jeannie Harper, aki gyakran megvédi őt a csúfolódó gyerekektől. Sokat eszik és keveset mozog, emiatt pedig túlsúlyos. Louie és édesapja között kemény szócsaták alakulnak ki több alkalommal is, de mind az apja, mind pedig Louie rátérnek a helyes útra. A sorozat egyik legerősebb karaktere, az az Andy Anderson, aki háborús veteránként folyamatosan harci történeteivel (amit érdemes néha kettővel elosztani) szórakoztatja családját.

A sorozat első és a 36. epizódja is egy nagyon szép karácsonyi történet. A rajzfilm erőssége, hogy nem kizárólag gyermekek számára élvezhető. Ráadásul olyan karakterekkel is találkozhatunk, akikkel a nézők könnyen tudnak azonosulni.

Kinek ajánlom?

Akik szeretnek látni egy nagyszerű családi rajzfilmet.

Akik szeretik a háborús történeket.

Akik tudják mit jelent az, hogy "Ezt hallottam".

Akik gyerekként büntetésből öt kört futottak.

Télapu

Jöjjön egy klasszikus karácsonyi vígjáték, ami nem más, mint az 1994-es Télapu, amely minden karácsonyi tévézés során elmaradhatatlan. A történet szerint mikor Scott (Tim Allen) rákiállt az öreg télapóra, az leesik a háztetőről, majd eltűnik. A sors "kegyessége" révén, azonban immáron főszereplőnk lesz az új Mikulás, aki az új helyzettel eleinte nehezen tud megbirkózni. A mogorva üzletemberből kimért télapó válik, miközben igyekszik nem elveszteni válása után a fiát, akit a volt felesége el akar tőle szakítani, mert bolondnak nézi.

Utólag megjegyeznénk, hogy kár volt elrontani a filmélményt egy második és egy harmadik résszel.

Kinek ajánlom:

Klasszikus filmrajongóknak.

Akik látni akarják a "Kommanót".

Tejcukor-érzékenyeknek.

Kelekótya karácsony

Szintén egy Tim Allen vígjáték a Kelekótya karácsony, ahol a színész ismét egy zsémbes apát alakít. A történet szerint már torkig van a karácsonnyal, ezért a feleségével együtt úgy dönt, hogy figyelmen kívül hagyják a szomszédság elvárásait, és melegebb éghajlatra utaznak a szeretet ünnepével járó cirkusz elől. Már kész az utazólista, már haragosuk az egész utca, amikor a házaspár Peruban élő lánya bejelenti, hogy odahaza szeretne karácsonyozni. A Krank házaspárnak egy napja van arra, hogy helyreállítsa a békét az utcabeli családokkal és békés karácsonyi otthont teremtsen.

Kinek ajánlom:

Zsémbes édesapáknak.

Akiknek elegük van már a szokásos karácsonyi szertartásból.

Perui pánsíposoknak.

Karácsonyi vakáció

A Karácsonyi Vakáció talán az egyik leghumorosabb karácsonyi film, amit valaha is láttam. A történet szerint Chevy Chase szeretné a legtökéletesebb karácsonyt megteremteni családja számára. Ám, főhősünk egy kissé kétbalkezes. Miközben az évvégi prémiumot várja főnökétől, addig szépen próbálja feldíszíteni a házat, és eközben még a karácsonyfával is meggyűlik a baja. De legyen az egy gigantikus égősor, vagy egy vadon kivágott fenyőfa, mindig történik valami, ami mosolyra deríti a nézőt.

Kinek ajánlom:

Azoknak, akik nem kaptak pulykapénzt.

Akik utálnak fát állítani.

Akik imádnak egy jót nevetni.

Az igazi családi filmek kedvelőinek.

Segítség karácsony!

Íme az a film, amely a legjobban jellemezhetné akár a 2020-as évet. A Segítség Karácsony! című komédia egy lelkisegély-szolgálat munkatársait mutatja be. Ám, hamar kiderül, hogy talán a legnagyobb segítségre pont ők szorulnának. Mindeközben az ún. Fojtogató szedi az áldozatait, s egy véletlen baleset miatt hamar katasztrófává válik a szenteste. Bizony, a szeretet ünnepe is lehet ilyen zaklatott, különösen ebben a romantikus komédiában, mely olyan komoly témákat jár körül, mint élet és halál, szerelem, születés és a mézeskalács.

Kinek ajánlom:

Akinek még nem volt elég az elmúlt két év katasztrófája.

A fekete humor kedvelőinek.

Steve Martin-rajongóknak.

Akik látni akarják a fiatal Adam Sandlert.

Akinek nincs karácsony "Segítség Karácsony!" nélkül.

Bunyó karácsonyig

A végéhez közeledve természetesen nem maradhat el a Spencer & Hill páros sem. A Bunyó Karácsonyig a híres páros utolsó közös filmje volt. A kultikus spagettiwestern, talán nem a páros legerősebb darabjai közé tartozik, de így is nagyszerű szórakozást nyújt a nosztalgiázók számára. A szokásos pofonok most is elcsattannak, de ahogy azt már megszokhattuk vérontás nélkül és kellő humorral fűszerezve. Bár itt-ott már látszódik a főszereplőkön, hogy benne vannak a korban, de még mindig kiváló élményt nyújt ez a mozi.

Kinek ajánlom:

Spencer & Hill rajongóknak.

Nagycsaládosoknak.

Akik látni akarják a páros utolsó közös filmjét.

Die Hard 2

Bizony. Bruce Willis akciófilmje is a karácsonyi filmek közé tartozik. A Drágán add az életed című filmben, Bruce Wiilis szokásához híven rengeteg sérülés árán, de szétrúgja mindenki hátsóját. Ossza a szokásos egysorosokat, amelytől a gyanútlan néző könnyedén kiköpheti a mákos bejglit a nevetéstől. John McLane most egy reptéren menti meg a terroristáktól a világot.

Érdekesség, hogy mintegy 30 éven keresztül zajlott vita arról, hogy a Die Hard 2 karácsonyi film volna-e. Ezt a kérdést aztán a 20th Century Fox döntötte el azután, hogy különleges, karácsonyi kiadást adott ki minden idők egyik legnagyobb hatású akciófilmjéből.

Kinek ajánlom:

A trikóban izzadóknak.

Akik imádják az egysorosokat.

Akik nem akarnak igazi klasszikus karácsonyi filmet nézni.

Nincs karácsony Kevin nélkül

Természetesen ráadásként, nem maradhat el a szokásos Reszkessetek betőrök! című film. Igazából erről a történetről felesleges is bármit írni, ugyanis nincs már lassan olyan ember az országban, amely ne tudna akár legalább egy mondatot visszaidézni a filmből. Természetesen szenteste ismét megnézhető lesz.

Kinek ajánlom: