Jakab arra kéri Novák Katalint, hogy vezesse be a közvetlen államfőválasztást

A hét elején Novák Katalin a köztársasági elnöki kinevezése kapcsán kifejtette, hogy "vannak, akik rutinból, reflexszerűen támadnak mindent, amit Orbán Viktor bejelent, mert azt gondolják, az nekik szükségszerűen rossz. Akik azt mondják, én csak egy bábu leszek ebben a tisztségben, valójában nem engem, hanem a nőket becsülik le. Nem feltételezik, hogy egy nő önálló döntésekre képes, szuverén közéleti szereplő lehet."

Jakab Péter, a Jobbik elnöke szerint azonban ezt annak a pártnak a tagjaként mondja Novák, amelynek Kövér elvtársa szánalmasnak nevezte az országgyűlés női politikusait, egy másik képviselője meg úgy véli, akkor lesz egy nő egyenjogú egy férfival, ha szül 4 gyereket. A pártelnök Facebook-bejegyzésében arra is kitér, hogy Novák a kijelentését egy olyan országban teszi, ahol a gyermekvállalás sokak számára a szegénység vállalását is jelenti.

- teszi hozzá Jakab, majd cáfolva az első női köztársasági elnök véleményét, megemlíti: "végtelenül örülök, hogy Magyarországnak női köztársasági elnöke lehet." Ugyanakkor szomorúnak tartja, hogy ez Novák lesz, mivel nem a nép akaratából, hanem Orbán Viktoréból kapta meg a felelősségteljes pozíciót.

- emlékezteti Jakab Novákot, vagyis Orbán pártállami rendszerében ez az, ami alkalmassá teszi az államfői posztra. Az ellenzék rendszerében viszont ez tenné őt tökéletesen alkalmatlanná. A politikus megoldást is kínál Nováknak a helyzet feloldására:

Döntsön a nép. Ne Orbán, és ne is az ellenzék. Döntsön a nemzet, alkalmasnak tartja-e önt a nemzet egységének képviseletére. Egy valóban jobboldali, valóban nemzeti politikus ennél szebb felkérést nem is kaphat. Ön azt ígérte, nem engedi a jogállamiság lebontását. Eddig engedte. De most itt a lehetőség, hogy elkezdje visszaépíteni. Elsőként a közvetlen államfőválasztás bevezetésével. Legyen ez az Ön hitelességének próbája a magyar nemzet előtt.