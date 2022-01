Holtan találták Rómában Homonnay Gergely írót, közéleti aktivistát

Szombaton hajnalban holtan találták egy római klubban Homonnay Gergely írót, közéleti aktivistát - számolt be róla a Corriere della Sera olasz lap. Homonnay egy ideje már Rómában élt.

A 46 éves férfi holttestét a Bananon nevű privát klub törökfürdőjének mosdójában találták meg újév napján. Halálát az első hírek szerint a szív és a keringés leállása okozta.

A rendőrség nem talált erőszakra utaló nyomot a holttesten, de a helyszínen talált kábítószergyanús anyagok, egy zacskó fehér por és néhány fiola miatt eljárást indítottak. Tanúk elmondása szerint a fürdőben a klub tulajdonosa is rosszul lett korábban, arra panaszkodott, hogy nem kap levegőt.

Homonnay Gergely a Szegedi Tudományegyetem bölcsészkarán angol–német szakon végzett, majd Pécsett és az Eötvös Loránd Tudományegyetemen folytatott jogi tanulmányokat. Korábban a Best, a Story munkatársa volt, de írásai jelentek meg a Nők Lapja Psziché lapban, a wmn.hu-n és a szeretlekmagyarorszag.hu-n. A 2000-es évek közepén kezdett el blogolni. Sikeres könyvei, a Puszi, Erzsi!, valamint Az elnökasszony egyaránt „macskaperspektívából” mutatják be a gazda és kisállat viszonyát, illetve a politikai életet. A politikába a 2018-as országgyűlési választás után kapcsolódott be, az áprilisi tüntetések egyik főszervezője volt.