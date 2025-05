Fog még lejjebb kúszni a pénzromlási mutató?

Tovább mérséklődő inflációra lehet számítani, mert a kormányzati intézkedések a választásokig biztosan fennmaradnak és a világgazdaságban tapasztalható bizonytalanságok sem fognak varázsütésre egyik napról a másikra megvalósulni – írja a pénzromlás áprilisi ütemét elemző cikkében a Klasszis Média égisze alatt megjelenő Mfor.

A gazdasági portál az élelmiszerárak 5,4 százalékos áremelkedéséről szólva úgy vélekedik,

az árrésstop mellett az is fontos szempont, hogy a kereslet-kínálati viszonyok is hatással vannak az árak alakulására.

Ha a kereskedők gyenge vásárlói aktivitást tapasztalnak, amit egyébként a gazdaság első negyedéves számai indokolhatnak, akkor mérsékeltebb árakat alkalmaznak – fejti ki a szakmai elemzés, hozzátéve, a piacon van egy kvázi önszabályozó folyamat, nem csak az „árhivatal” tudja mozgatni az árakat.

A gyengébb első negyedéves GDP és a Donald Trump-féle vámháború hatott más termékcsoportokra is – jegyzi meg a gazdasági portál. Ezek közül leginkább az üzemanyagárakra, igaz, a zuhanó olajár akár nagyobb áresést is indokolna a hazai kutakon. Ám az üzemanyagok éves szinten így is 7,1, míg havi bázison 1,4 százalékkal lettek olcsóbbak.

Bár a szolgáltatások áremelkedése még mindig 7 százalék, ám ez korábban a munkaerőpiac feszessége miatt még ennél is magasabb, volt. Az elemzés arra számít, hogy

ha a gazdaság gyengébb teljesítménye nem változik, akkor a munkanélküliség növekedésével és a gyengébb vásárlóerő miatt itt is komolyabb lassulás következhet be.

A szektorral kapcsolatban a portál megjegyzi, a telekommunikációs cégek a kormány nyomására komolyabb árcsökkentésről döntöttek, így a korábbi éves szinten 10 százalék feletti áremelkedés ez itt most csak 3,9 százalék lett.

A hazai inflációs folyamatokat a nemzetközi gazdasági környezet bizonytalansága is komolyan befolyásolja, az Mfor szerint

egyelőre nem tudni, mi lesz a vámháború során meghirdetett, majd felfüggesztett tarifák sorsa.

A portál arra mutat rá, ez az amerikai termékek drágulását hozhatja, ugyanakkor dezinflációs hatása is lehet, ha egyes európai vagy ázsiai gyártók az amerikai helyett az európai piacokat célozzák meg, hiszen a nagyobb kínálat alacsonyabb árakat eredményezhet.

A Trump-féle bizonytalansághoz a recessziós félelmek is hozzájárultak, emiatt az olaj világpiaci ára is csökken, ez megmutatkozott a hazai üzemanyagárakban is. A gazdasági portál arra mutat rá, ha tartósan alacsony maradna a Brent ára, akkor a benzin és a gázolaj ára tovább eshetne, ami még alacsonyabb inflációt hozna. (Ha a kőolaj ára hordónként 50 dollár alá esne, akkor viszont Magyarországon automatikusan egy magasabb jövedékiadó-mérték lépne hatályba – a szerk.)

A lap rámutat, az élelmiszerek esetében mintha már kezdene romlani az árrésstop hatása, ám a háztartási cikkekre most bevezetendő hasonló intézkedés miatt ebben a termékkategóriában áresést hozhat, ami ismét lefelé húzhatja a pénzromlási mutatót.