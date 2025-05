Vége a vámháborúnak? – frissítve!

A Reuters tudósítása szerint Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter és Jamieson Greer kereskedelmi főképviselő vasárnap Genfben „megállapodásként” jellemezték az Egyesült Államok és Kína között lezárult kétnapos kereskedelmi tárgyalásokat. A megbeszélés célja az amerikai kereskedelmi hiány csökkentése volt.

Ho Lifeng kínai miniszterelnök-helyettes „fontos konszenzusról” beszélt, és közölte, hogy a két ország új gazdasági párbeszédet indít. A közös nyilatkozatot hétfőn hozzák nyilvánosságra Genfben.

A két fél külön sajtótájékoztatón számolt be az előrelépésről, de

egyikük sem említette a jelenlegi, 145 százalékos amerikai és 125 százalékos kínai vámok lehetséges csökkentését.

Bessent és Greer újságírói kérdéseket nem fogadtak. Greer ezt mondta: „Ez egy megállapodás, amit kínai partnereinkkel kötöttünk, és segíteni fog a 1200 milliárd dolláros amerikai kereskedelmi hiány csökkentésében.” A tárgyalások gyors lezárása szerinte azt mutatja, hogy a különbségek talán nem is voltak olyan nagyok, mint korábban hitték.

Ho Lifeng szerint genfi megbeszélések „őszinte, mélyreható és konstruktív” módon zajlottak, és „jelentős eredményeket hoztak”. A kínai küldöttséggel jelen lévő Li Csenggang kereskedelmi miniszterhelyettes azt mondta, a hétfői közös közlemény „jó híreket tartalmaz majd a világnak”.

A két ország megállapodott egy új konzultációs mechanizmus létrehozásáról, amely a kereskedelmi és gazdasági ügyek egyeztetését szolgálja majd. Ez volt az első magas rangú egyeztetés a két gazdasági szuperhatalom között azóta, hogy Donald Trump amerikai elnök új vámtarifákat vetett ki.

Frissítés:

Az Index – szemlézve a Sky News cikkét – azt írja,

mindkét fél 115 százalékponttal csökkenti a tarifákat. A megállapodás értelmében az amerikai vámok 145 százalékról 30 százalékra, a kínaiak által kivetett vámérték pedig 125 százalékról 10 százalékra csökken május 14-től.

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter azonban azt is hangsúlyozta, hogy a most bejelentett csökkentések nem érintik azokat az ágazati vámokat, amelyeket az USA minden kereskedelmi partnerére kivetett, továbbá érvényben maradnak a Trump-adminisztráció idején Kínával szemben bevezetett vámok is.