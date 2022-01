Újabb vírusmutánst azonosítottak, ezúttal Franciaországban

Egy Marseille-i kutatóintézetben mutattak ki egy új koronavírus-variánst, amely 46 mutációt mutat, ezért azonnal figyelmeztetést adtak ki rá a szakemberek.

Az új variánst 12 páciens mintáiban fedeztek fel a Marseille-i IHU Mediterranée Infection Instute nevű intézetben. Az erről szóló tanulmány hétfőn jelent meg, amiből a brit express.uk idézett részleteket. Mind a 12 páciens egy régióból származik, az első esetnek tekinthető páciens egy Kamerunból hazatért férfi.

A variáns egyelőre a B.1.640.2 azonosítót kapta (illetve nevezik "IHU variánsként" is a felfedező intézet nyomán) és a tesztek szerint rendelkezik az E484K mutációval is, amelyről azt feltételezik, hogy ellenállóbbá teheti a vírust a szervezet immunválaszával szemben. Emellett tartalmazza az N501Y mutációt is, amely szakértők szerint növeli a vírus fertőzőképességét.