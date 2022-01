Jakab Péter: "A halál nem válogat pártszimpátia alapján, és úgy tűnik, hogy a hülyeség sem"

Mindössze három hónap van hátra az országgyűlési választásokig, és Jakab Péter szerint már késésben van az ellenzék. A Jobbik elnöke nemcsak a programalkotásról és a listaállításról beszélt az Alfahírnek, de elárulta azt is, miről egyeztek meg Márki-Zay Péterrel, és miért kért bocsánatot a jobbikosoktól a közös miniszterelnök-jelölt. Kitértünk az esetleges hetedik frakcióra és a nyugdíjasokat érintő kijelentésekre is. Interjú.

Mikorra sikerül összehangolni úgy a zenekar játékát, hogy a hallgatóság ne hallja ki a karmester, vagy az egyes zenészek játékát?

A zenészek nagyon régóta zenélnek már együtt. Megismertük egymást, az előválasztáson pedig valóban választottak az élünkre egy karmestert. Az ő feladata kiszűrni a disszonáns hangokat, és megteremteni a teljes harmóniát, hogy az ellenzék ne csak egységes legyen, de hatékony is.

De meddig várjunk? Három hónappal a választások előtt most azzal kell foglalkozni, hogy a karmester fideszes nyugdíjasok haláláról beszélt.

Hogyha az elmúlt 30 év politikáját akarnám folytatni, akkor most elkezdeném megmagyarázni, hogy ezzel miért nincs probléma.

De mivel nem az elmúlt 30 év politikáját akarom folytatni, ezért nem kezdek el vállalhatatlan mondatokat megmagyarázni. Ezzel az állítással szerintem igenis probléma van.

Egészen abszurd maga a felvetés is, hogy a COVID áldozatai között milyen arányban vannak fideszes vagy ellenzéki szavazók. Politikusként két dolog érdekelhet: hogy a gyászolók minél hamarabb megnyugvást találjanak, és hogy a kormány elhibázott járványkezelése ne szedjen több áldozatot.

A halál nem válogat pártszimpátia alapján, és úgy tűnik, hogy a hülyeség sem.

Ez hogy működik az ellenzéken belül? A miniszterelnök-jelölt külön kommunikációt folytat, vagy a pártelnököknek van ráhatásuk erre?

Van egy kommunikációs stáb, ami meghatározza a miniszterelnök-jelölt kommunikációját, és ennek összhangban kell lennie a közös programmal. Nagyon fontos, hogy ha egységes ellenzékről beszélünk, akkor a karmester is velünk egységesen kommunikáljon.

Megkerülte a választ. Szóval, valakinek jóvá kellett hagynia, hogy elhangozzon ez a mondat Márki-Zaytól? Vagy van önálló mozgástere a miniszterelnök-jelöltnek?

Ilyen mondatok esetében nekem nem lenne szükségem külső kontrollra, magamtól nem mondok olyat, ami összeegyeztethetetlen a keresztény értékekkel, vagy akár csak az emberséggel.

Az elmúlt napokban több mint negyven programpontot mutatott be az ellenzék. Hogy zajlik a folyamat?

Az ellenzéki együttműködés a programalkotás szintjén lényegében egy éve működik. A távolról érkező pártok különbözőségéből kellett létrehozni a nemzeti minimumokat. A közös alap meg is született, úgy futottunk neki az előválasztásnak, hogy ezt mindenki elfogadta. De meghagytuk a miniszterelnök-jelöltnek azt a lehetőséget, hogy ő maga formálja véglegessé a közös ellenzéki programot. Természetesen, itt sem lehet megkerülni az ellenzéki szakpolitikusokat, minden egyes döntés mögött ki kell alakítani a konszenzust. Több ezer döntés született így, a rendszer működik, csak sok munkával jár, de ezt nem lehet megspórolni.

Melyek azok az ügyek, témák, amelyeket a Jobbik vitt be az ellenzéki programalkotásba?

Ilyen az elszámoltatás kérdése. Ez a rendszerváltás origója, a mi hitelességi próbánk, és minden ellenzéki párt egyetértett, hogy a kormányváltást elszámoltatásnak kell követnie. Ragaszkodtunk az áfacsökkentéshez is, nem tartjuk elfogadhatónak, hogy az EU legszegényebb nemzete az unió legmagasabb áfáját fizeti, amikor 27 százalékos forgalmi adót fizet ki a kormánynak a legszegényebb melós vagy kisnyugdíjas mondjuk egy kilogramm burgonya után.

A közös miniszterelnök-jelöltnek egyébként először voltak fenntartásai ezzel kapcsolatban, de a kompromisszumkészségét végre megcsillantva rábólintott az áfacsökkentésre.

De ugyanilyen fontos számunkra a bérek felzárkóztatása legalább a térség szintjéhez, és egy bérlakásépítési program elindítása is.

Akkor ezekre már igent mondott az egységes ellenzék?

Igen, ezek részei a 90 százalékban elfogadott kormányprogramnak.

Összeállt már a Márki-Zay-féle árnyékkormány?

Sokkal inkább a kommunikáció szintjén jelennek meg politikusok, szakértők, akik megtestesítik a szakpolitikai döntéseket. Fontos lehet egy árnyékkormány felállítsa, de mi nem erre koncentrálunk. Szakpolitika tekintetében mindenhol jelen van a Jobbik, ahogy minden párt, hiszen konszenzusos döntéseket hozunk. Sokkal fontosabb, hogy az újonnan felálló nemzeti egységkormány háttérintézményeinek, minisztériumainak működését megtervezzük.

Párttársa, Z. Kárpát Dániel tegnap azt nyilatkozta, hogy az ellenzék valószínűleg üres kasszát fog örökölni egy kormányváltás után. Hogyan tudják így a jóléti programjukat végrehajtani?

Most az irányokat kell kijelölni, a magasabb béreket, az alacsonyabb áfát és a zéró toleranciát a korrupcióval szemben, de hogy konkrétan milyen kihívásokkal nézünk majd szembe, azt akkor tudjuk meg, amikor látjuk az államkasszát. Szinte biztos, hogy a Fidesz vinni akar mindent, ami mozdítható, de azzal, hogy a korrupciós csatornákat elzárjuk, már plusz pénzügyi mozgástérhez jutunk. Ezenfelül az uniós költségvetésből is érkeznek források, és a helyreállítási alapban most parkolópályán lévő 6000 milliárd is elérhetővé válik hazánk számára Orbánék bukása után, hiszen az új kormány elkötelezett az igazságszolgáltatás helyreállítása mellett, amit Brüsszel alapvető és jogos feltételként szab.

Ha már szinte költségvetési bevételi forrás lett az elszámoltatás, az ellenzék kidolgozta már a hatékony felelősségre vonás módját?

A szakmai munka zajlik, de nem teregetjük ki a lapjainkat, ne tudjanak egérúthoz jutni azok, akiket elszámoltatnánk. De már azzal is nagy lépést teszünk, hogy csatlakozunk az Európai Ügyészséghez, amitől Orbán úgy fél, mint ördög a tömjénfüsttől, illetve román mintára fel lehet állítani egy magyar korrupcióellenes ügyészséget is. Ha lesz politikai akarat az elszámoltatásra, nem kell feltalálni a spanyolviaszt.

Jakab Péter szívesen felügyelné ezt az elszámoltatásai folyamatot?

Nem tartom kizártnak. De jussunk el a kormányváltásig, és majd akkor mérlegeljük, hogy az egyes feladatokra ki a legalkalmasabb személy.

A jelenlegi jogszabályi környezet alkalmas arra, hogy elejét vegyék a rendszerszintű korrupciónak?

Alkalmas lenne, ha a bűnüldözők megkapnák a politikai engedélyt erre. Nagyon sok ügyész, bíró, nyomozó felszabadultan végezné a munkáját, ha végre nem politikai kádereknek kellene megfelelniük, hanem a törvényeknek. Ők is nyugodtabban tudnának aludni.

Visszatérve, lesz elég pénz, fegyver, paripa az ellenzék számára egy sikeres kampányhoz?

Nem plakátokon fogjuk megverni a Fideszt, hanem lábbal. Ez egészen biztos. Fontos, hogy olyan adatbázissal rendelkezzünk, amellyel mi is napi szinten tudjuk tartani a kapcsolatot a választókkal. Lényegében azon múlik a választás sikere, hogy a híreket közvetlenül el tudjuk-e juttatni az emberekhez, főleg vidéken, ahol a köztévéből kénytelenek tájékozódni. Ez az építkezés egy időigényes munka, és végre ezt a melót az összellenzék nem spórolta meg. Ugyanakkor a választók ránk bízták a nehezét, 29 csatatér körzetben kell legyőznünk a Fideszt. Igyekszünk ennek az elvárásnak megfelelni, rengeteg aktivistát mozgósítunk.

Ez, gondolom, sok pénzbe kerül.

Az előválasztás sem volt olcsó. A nagyvárosokban elég volt egy forgalmas csomóponthoz kitenni egy sátort, de mi szerettük volna lehetővé tenni a kistelepüléseken élők számára is a szavazáson való részvételt.

Nem véletlen, hogy a Jobbik kétszer annyi anyagi erőforrást invesztált és mozgósított az előválasztás során, mint a többi párt. A közös kampányba is összegszerűen mi tesszük be a legtöbb pénzt, 60 millió forintot.

Én most már a közös miniszterelnök-jelölt anyagi támogatását is kérem, hiszen az üzletemberek, a pénzügyi körök őt keresik meg, és így neki is nagyobb áldozatot kell vállalnia, hogy a billegő körzeteket megnyerje az ellenzék.

A hódmezővásárhelyi egyeztetésen az anyagi kérdésekről sikerült megegyezniük?

Ő bemondott egy számot, ami nem létezik. Azt mondta, hogy a Jobbik éves szinten 2,7 milliárd forintból gazdálkodik, és ehhez képest rendkívül csekély mértékben járulunk hozzá a kampányhoz. De ez nem igaz. Van amiből a frakció, van amiből a pártalapítvány működik, de ezeket a pénzeket nem fordíthatjuk kampányra. A Jobbik 500 millió forintból gazdálkodik évente, amiből a párt infrastruktúráját is életben kell tartani, miközben túl vagyunk egy egymilliárdos ÁSZ-büntetésen.

Lényegében Márki-Zay Péter is elismerte, hogy nem valós számok birtokában fogalmazott meg velünk szemben kritikát, elnézést is kért, ha ezzel megbántott bennünket.

Az anyagi jellegű súrlódásokat sikerült ezen a négyszemközti megbeszélésen elsimítani.

Ez örvendetes hír. A hetedik frakció kérdése nyitott még?

Világossá tette, hogy ragaszkodik a hetedik frakcióhoz, mondván, hogy csak ezzel tudja garantálni a csalódott fideszes szavazók megszólítását. Ezt akár mondhatta volna az előválasztás előtt is, ám a szabályokat akkor mindenki elfogadta. A szervező hat párt fog frakciót alapítani, és Márki-Zay a Párbeszédet választotta. Még azt az engedményt is megadtuk neki, hogyha az Új Világ Néppárt öt körzetben megnyeri az előválasztást, akkor alakíthatnak egy frakciót. De a választók nem kértek sem az Új Világ Néppártból, sem pedig annak miniszterelnök-jelöltjéből. A szabályokon menet közben nem változtatunk, mert az káoszt eredményez, márpedig a Fidesz legyőzéséhez rendre, stabilitásra van szükség.

Márki-Zay Péter szerint aki nem támogatja a frakcióalakítását, az Orbán Viktort tartja hatalomban.

Az előválasztáson résztvevő összes szavazót nem lehet leárulózni, vagy fideszességgel vádolni. Ha Márki-Zay Péter egy, a gyakorlatban nem létező pártból önálló frakciót akar grundolni, azzal semmibe veszi a választói akaratot. Azt pedig tisztelni kell, akár tetszik nekünk, akár nem.

Ez egy szakítópróba Márki-Zay Péter és az ellenzék között?

Én a hetedik frakció kérdésében világossá tettem az álláspontomat. Nem támogatom. Bízom benne, hogy a hat ellenzéki párt egységet fog mutatni ebben a kérdésben is, a miniszterelnök-jelölt pedig nem mehet szembe az egységgel.

Gondolom, ezzel nem nagyon akarják már húzni az időt három hónappal a választások előtt. Mikor lesz erről végleges döntés?

Szeretném, ha napokon belül, hiszen már késésben vagyunk. Az egységes ellenzék kampányarculatára, a program véglegesítésére kellene koncentrálnunk, ehelyett egy korábban szavak szintjén sem létező frakcióról beszélünk.

Ahogy mondta, csúszásban vannak. Ezért késik a program- és a közös lista bemutatása is?

A programbemutatás folyamatban van, vitás kérdések pedig kormányon is lesznek, fontos, hogy ezeket civilizált módon meg tudjuk beszélni. De jobban szeretném, ha most már nem a listákról, vagy a hetedik frakcióról beszélnénk, hanem az ellenzéki vízióról, jövőképről, egységről, erőről.

Nem beszélnénk róla, hogyha már lenne. A Jobbik mikor állít listát?

Márki-Zay Péternek volt egy kérése, amit én is támogattam, hogy először a programot alkossuk meg és utána rendeljünk hozzá megfelelő szakpolitikusokat.

De Márki-Zay Péter azt is mondta, az eddig listára jelölt politikusok között vannak olyanok is, akiket korábban elutasított. A Jobbik esetében megfogalmazott ilyen kritériumokat?

A listaállításnál minden párt szuverenitását meg kell hagyni. Nem is tartanám elfogadhatónak, ha a közös miniszterelnök-jelölt a Jobbik elnökének, elnökségének megmondaná, kiket tehetünk fel a listára. Azokat akarjuk ott látni, akikről mi, jobbikosok úgy tartjuk, hogy hatékonyan képviselni tudják a közös programot.

Született már döntés a közös lista összeállításának módjáról?

Márki-Zaynak volt egy olyan felvetése, hogy a lista első öt helyén az ellenzéki miniszterelnök-jelöltek neve szerepeljen. Ebben nincs véleménykülönbség, valószínűleg így is lesz. De a közös lista koncepcióját még ki kell dolgozni, hogy az egyes pártok milyen fajsúllyal fognak megjelenni. Nyilván, nekem sem mindegy, hogy nyolc befutó helyről kell érdemben dönteni, vagy tizenkettőről.

Mondjuk az nem hangzik rosszul, hogy a Jobbik IT az egyetlen ifjúsági szervezet, amelyik képviselőt juttathat a Parlamentbe.

S leképezi, hogy a Jobbik mennyire erős a fiatalok körében. Fontosnak tartom, hogy ezt a lendületet, dinamizmust bevigyük a Parlamentbe, hiszen mégiscsak a fiataloknak építjük ezt az országot.

Magyarország előre megy, nem hátra?

Ha a dalra gondol, nem akarok művészeti kérdésekben állást foglalni, valaki ezt szereti, de hazudni még dalban sem lehet. Ha korrupcióról, inflációról, benzinárról van szó, akkor előre megy, de ezt a magyar emberek másképp élik meg: ha a Fidesz előre megy, akkor a magyar emberek hátra mennek. Én ezt az irányt szeretném megfordítani.