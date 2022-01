Még a fideszes polgármesterek is aggódnak a kormány megszorításai miatt

A megszorítások és a növekvő energiaárak miatt százmilliárdos lehet a megyei jogú városok vesztesége - írja a Népszava. A lap szerint a veszteséget még a Megyei Jogú Városok Szövetségének fideszes elnöke sem vitatja.

Együttesen mintegy több tíz milliárd forinttal lesz karcsúbb a kassza a 23 megyei jogú város számára. Szita Károly elnök, Kaposvár fideszes polgármestere a Népszavának arról beszélt, hogy a települések nem azonos szempontrendszer alapján számolták ki a veszteségeket, így konkrét számokat egyelőre nem tud mondani.

Miután az iparűzési adót megfelezték, Szita Károly szerint ennek van előnye is, hiszen ezek a cégek a könnyítések miatt meg tudták tartani a munkahelyeket, de elismerte, tény az is, hogy az önkormányzatoknál ez az elvonás jelentős bevételkiesést okozott. Ugyanakkor ebben az évben jelentősen nőnek az energiaárak, és ki kell gazdálkodniuk a garantált bérminimum és a minimálbér megemelkedett összegének járulékait is, ami szintén megterheli az önkormányzatok költségvetését.

A kaposvári városvezető beszélt arról is, hogy tárgyalnak hamarosan a Pénzügyminisztérium államtitkárával az esetleges kompenzáció mértékéről.

A lap rámutat, hogy iparűzési adóbevételek csökkentése egyébként leginkább a helyi tömegközlekedésre van hatással, mert azt egy két évvel ezelőtti kormánydöntés értelmében ebből kellene finanszírozni. Miskolc esetében például mintegy hatmilliárd forintos hiánnyal vág neki az újévnek az elvonások és a növekvő energiaárak miatt. A miskolci polgármester emlékeztett, hogy a kormány 2021-ben egy olyan szabályrendszert állított ki a kompenzációra, aminek függvénye az iparűzési adó, érdekes módon a legtöbb kompenzációt mégis a jelentős adóbevételekkel rendelkező Debrecen kapta. Tizenegy fideszes vezetésű város részesült támogatásban szabadon felhasználható hitel formájában, de egyetlen ellenzéki vezetésű város sem volt köztük.