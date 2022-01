Szeged, Debrecen, Miskolc, Kazincbarcika, Siófok és Szombathely: az egységes ellenzék élőben kampányol vidéken a népszavazás mellett

Az egységes ellenzék pénteken egy nem mindennapi módját választotta a kampánynak, egyszersmind igyekezett eleget tenni annak az elvárásnak, hogy a kétkérdéses népszavazást a vidéken élők számára is vonzóvá tegye. A pártok politikusai, illetve a közös miniszterelnök-jelölt, Márki-Zay Péter az ország különböző régióiból élőben jelentkezett be, és buzdította az embereket a Fudan elleni, illetve az álláskeresési támogatás idejének meghosszabbítása érdekében kiírandó népszavazási kezdeményezésük támogatására.

Szombathely, 15:50

Szombathelyen a választók bebizonyították 2019-ben, hogy le lehet váltani a Fideszt - mondta Nemény András, Szombathely polgármestere a városháza előtt, ahol szintén zajlik az egységes ellenzék aláírásgyűjtő akciója a kínai Fudan egyetem megépítése ellen és az álláskeresési járadék kilenc hónapra történő meghosszabbítása érdekében.

Ungár Péter, az LMP szociális ügyekkel foglalkozó országgyűlési képviselője szerint a kormánynak egyebek mellett az lett volna a feladata, hogy a lakhatási válságot a fővárosban a diákok számára is enyhítse, hiszen mindenki tisztában van a diákokat és a szülőket terhelő magas költségekkel.

Ezzel szemben a Fudan Egyetem egy külföldi, kínai projekt, aminek az összköltségvetése több mint a teljes magyar felsőoktatás költségvetése - jelezte Ungár Péter hangsúlyozva, hogy akinek fontos a lakhatási válság enyhítése, az írja alá a népszavazási kezdeményezést.

Czeglédy Csaba, az ellenzék országgyűlési képviselőjelöltje arról beszélt, hogy megválasztása esetén kiválóan dolgozhat majd együtt Nemény Andrással és Ungár Péterrel. Úgy vélte, országosan már jövő héten meglehet a 200 ezer aláírás.

Az álláskeresési járadékról szólva elmondta, hogy a koronavírus-járvány nyomán meghozott intézkedések miatt sok száz szombathelyi ember több mint egy éve nem tud elhelyezkedni.

Sok esetben egy család mindkét kenyérkeresője három hónapnál hosszabb ideig volt állás nélkül - tette hozzá Czeglédy Csaba.

Siófok, 15:45

Siófokon dr. Lengyel Róbert polgármester és Potocskáné Kőrösi Anita Jobbik-alelnök tartottak közös sajtótájékoztatót, melyen mindenkit arra biztattak, hogy vegyen részt az egységes ellenzék népszavazási kezdeményezéséhez szükséges aláírásgyűjtésen.

Potoskáné Kőrösi Anita szerint a kormányváltást az előválasztás és a népszavazás előzi meg, melynek célja az, hogy Magyarország végre valóban minden magyaré legyen. Ehhez azonban arra van szükség – mutatott rá -, hogy az emberek saját kezükbe vegyék sorsukat és olyan kormányt válasszanak, amely nem csak hangzatos szavakban áll ki az emberekért, hanem kézzel fogható tettekkel is.

Mint mondta, az Európai Unióban Magyarországon adják legkevesebb ideig az álláskereséséi járadékot, épp ezért az egységben lévő ellenzéki pártok javaslata és népszavazási kérdése, hogy ezt három hónapról kilenc hónapra emeljék. Emlékeztetett: egy felmérés szerint átlagosan 16 hónapig tartott az állásukat elvesztő embereknek, hogy újra elhelyezkedjenek, így ehhez képest a három hónap támogatás rendkívül szűk időtartam.

Az Orbán-kormány kizsákmányolja a munkavállalókat, az ellenzék viszont könnyíteni akar az álláskeresés lehetőségein – húzta alá a jobbikos politikus, hozzátéve, hogy ezzel természetesen nem oldják meg a szociális problémákat, de egy családfenntartó embernek mégis életmentő segítség lehet.

Siófok polgármestere, dr. Lengyel Róbert a sajtótájékoztatón azt mondta, ő azért írta alá az ívet, mert többek között elege van abból, hogy tétlenül nézi,

ahogy a kínai kommunisták egyre beljebb tolják a lábukat,

valamint elege van abból is, hogy a magyar kormány az oroszokkal és a kínaiakkal való kokettálás keretében arcul csapja a nyugati szövetségeseket.

Lengyel szerint a kínai gigahitelből épülő kínai egyetem ügye ezért is fontos, nem beszélve azokról az anyagi terhekről, amiket a következő generációkra hárítanak.

Engem még senki nem tudott meggyőzni arról, hogy ez a projekt ennek az országnak minden tekintetben jó lenne – fogalmazott a város vezetője.

Kazincbarcika, 15:15

Márki-Zay Péter, az egységes ellenzék miniszterelnök-jelöltje Kazincbarcikán kérte a népszavazási kezdeményezés támogatását. A politikus Üveges Gáborral, a térség (Borsod 4.) ellenzéki képviselőjelöltjével közösen tartott sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy két alternatíva áll az ország előtt, és az elmúlt időszak megmutatta, mi a két jövőkép előtt a különbség. Az elmúlt 12 évben Magyarország elfordult Európától – fogalmazott Márki-Zay, majd emlékeztetett: hazánk úgy a másod legszegényebb ország Európában, hogy itt él a legtöbb szegény ember: a magyar lakosság 74 százaléka a szegénységi küszöb alatt él.

Magyarország ezeréves történetében nem volt ekkora tolvaj, aki vezeti az országot

– hangsúlyozta.

Márki-Zay Péter a korábbi nagy port kavart kijelentésére utalva ismételten leszögezte: „természetesen nagyon szeretem a nyugdíjasokat”. Ugyanakkor felidézte, csak hazánkban kaptak a 60 év felettiek kínai vakcinát, és ehhez „nem elég robusztus” a magyar nyugdíjasok egészsége. A nyugdíjasokkal kapcsolatban elmondta, hogy hiába kapják vissza a tizenharmadik nyugdíjukat, az elmúlt 4 évben 13 százalékkal csökkent a nyugdíjak vásárlóértéke.

Szerinte az sem véletlen, hogy éppen most emelik az orvosok bérét, miközben a vidéki kórházi osztályokat bezárják a munkaerőhiány miatt, illetve felhozta azt is, hogy az oktatás is hasonló válságban van, és többek között leépítették a szakoktatást, a fiataloknak nem lesz olyan szakmája, amivel kimehetünk a világpiacra.

Elüldözhetik az Aldit, a Spart, Lidl-t, Tescot, de csak a fideszes cégeknél lehet vásárolni, és az rosszabb és drágább lesz – magyarázta Márki-Zay Péter, példaként felhozta, hogy cigaretta-vásárlás is átkerült a Fideszhez, és az is drágább lett.

A vállalkozásokkal kapcsolatban tovább megjegyezte azt is, hogy a sikeres magyar cégeket lenyúlják, vagy tönkreteszik, olykor az adóhatóság segítségével.

Az ellenzék viszont egy másik országot szeretne, mert „Európa a közös hazánk” - magyarázta a miniszterelnök-jelölt, aki szerint a kormányváltás után is fognak üzletelni a kínaiakkal, a törökökkel és az oroszokkal, de csak hazánk érdekei szerint. Itt hozzátette, hogy a „kínai kommunista migráns egyetemen”, a Fudanon „nem magyarok, hanem migránsok fognak tanulni”, majd kiállt a Diákváros koncepciója, a megfizethető szállások mellett.

Ahhoz, hogy a lecsúszó, elszegényedő és elnéptelenedő ország elinduljon felfelé, legalább a COVID alatt 3-ról 9 hónapra kell emelni az álláskeresési támogatás idejét.

Egyébként a választásokkal kapcsolatban Márki-Zay Péter megjegyezte, szerinte csak a Fidesz és „a nem Fidesz” lista éri el az 5 százalékos parlamenti küszöböt.

Üveges Gábor a vidékfejlesztés fontosságáról beszélt, és arról, hogy annak kell lennie az új kormány egyik stratégiai ágazatának. Az ellenzéki összefogással kapcsolatban elmondta, az egy innováció, ami még soha nem volt az országban, most össze kell csiszolni, de például napokon belül elkészül a teljes a teljes szakpolitikai program.

Miskolc, 13:50

Az egységes ellenzék a borsodi megyeszékhelyen induló képviselőjelöltjei is igyekeztek rávilágítani, hogy a népszavazási kérdések bizony nagyon fontosak Miskolc számára is.

Szilágyi Szabolcs (Borsod 1, Jobbik) szerint két okból fontos tiltakozni a kínai egyetem ellen. Egyrészt, mert miközben minden magyar adófizető, így a miskolciak pénzéből finanszíroznák a projektet, ám olyan magasak lennének a tandíjak, hogy leginkább kínai vagy külföldi diákok tudnák lennének a Fudan haszonélvezői. A másik ok, amiért az egységes ellenzék jelöltje szerint támogatni kell a népszavazást, hogy a kínai egyetem elvenné a helyet 12 ezer kollégiumi helytől, és több mint 5000 bérlakástól A lakhatási válság óriási problémát jelent hazánkban a fiatalok körében, és a Diákváros ezt a káros hatást tudná csökkenteni - mondta Szilágyi Szabolcs.

Az MSZP-s országgyűlési képviselő, Varga László (Borsod 2.) is megerősítette, hogy mintegy 100 milliárd forint közvetlen állami támogatás mellett a kormány több mint 400 milliárdos hitelt vesz Fudan megépítése miatt.

Az egységes ellenzék képviselője emellett arra hívta fel a miskolciak figyelmét, hogy a COVID okozta gazdasági válság nagyon nehéz helyzetbe hozta családok százezreit, és az ő érdekükben is fontos lenne, hogy Európa legrövidebb munkanélküli támogatását 9 hónapra meghosszabbítsák. "Ez a népszavazási aláírás egy lépés a kormányváltásig" - fogalmazott Varga László. A politikus egyébként jelezte, ma délután Márki-Zay Péter miniszterelnök-jelölt is Miskolcon segíti az aláírásgyűjtést és válaszol a kérdésekre is.

Debrecen, 13:00

A második állomás Debrecen volt. A belvárosban felállított pultok előtt a DK-s Varga Zoltán arról beszélt, hogy meg kell nézni, ez a kormány kiket képvisel, amikor évtizedekre eladósít bennünket, azért hogy "kommunista elitegyetemet tudjon építeni Kínának Budapest szívében a Diákváros helyére". Szerinte, ha a magyarokat képviselné, akkor a Fudan helyén most Diákváros épülne, 30 ezer kollégiumi férőhellyel, hogy ne a lakhatás legyen a továbbtanulás gátja. Az egységes ellenzék Hajdú 1-ben induló jelöltje hangsúlyozta, a kormányban csak saját magukat, a Mészárosokat és az Orbánokat képviselik, hogy ezzel szerezzenek jó pontot Kínánál, és hogy degeszre tömjék a zsebüket.

Mándi László (Momentum) ehhez hozzátette, hogy akkor sem a magyar embereket képviseli az Orbán-kormány, amikor hagyja, hogy Európában nálunk járjon a legrövidebb ideig, mindössze három hónapig a munkakeresési járadék. Ezután elengedi az állam a munkanélkülivé vált emberek kezét. Az ellenzék ezért fogja 9 hónapra növelni az ellátás hosszát - jelentette be Hajdú-Bihar megye 2-es számú körzetének ellenzéki kihívója.

A jobbikos Salamon Gergő arra figyelmeztetett, hogy a teljes választókörzetéből (Hajdú 3.) rengeteg fiatal dönt úgy, hogy Budapesten folytatja a tanulmányait, és nekik hatalmas segítség lenne az Egyetemváros, ezért kérte a népszavazás támogatását.

Szeged, 10:30

Körkapcsolásban tartott tájékoztatót fél 11-kor Kunhalmi Ágnes (MSZP) és Mihálik Edvin (Momentum) kezdte Szegeden. A szocialista társelnök az ellenzék által felkarolt, 200 ezer aláírást igénylő népszavazás két témájának jelentőségét hangsúlyozta. Úgy látja, a Fudan helyett a Diákváros kellene megvalósítani, hogy a vidéki diákok lakhatási nehézségei enyhüljenek. Az államnak pedig szerinte kötelessége támogatni az álláskeresési járadék idejének növelését. Ez nem csak szakpolitikai, hanem az embereket érintő húsbavágó kérdés, és ez az aláírásgyűjtés és népszavazás átvezet bennünket az áprilisi országgyűlési választásokra - fogalmazott Kunhalmi, aki szerint az ellenzék fej fej mellett halad a Fidesszel, így a verseny még nincs megnyerve.

Mihálik Edvin átvéve a szót kiemelte, az országnak modern magyar egyetemekre van szükség, ahogy több pénzt kell fordítani a kollégiumokra is, és elrettentő példaként a szegedi létesítményben uralkodó állapotokat említette. Az álláskeresési járadék folyósításának 9 hónapra emelése mellett szintén érvelt. A momentumos képviselőjelölt elmondta, az Egységben Magyarországért mind a hat pártja és az MMM jelen van aláíróstandjaival Szeged közterein.