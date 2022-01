Jakab Péter büntetőfeljelentést tesz egy róla hazudó újságíró ellen

Nemrég címlapon hozták a fideszes lapok a hazugságot, hogy az Országgyűlés által számomra bérelt budapesti panellakást nem is én használom, hanem a tulajdonossal együtt kiadom másnak, dupla haszonért. Az összes fideszes lap és tévé lehozta, a fideszes fő jogász - Lomnici Zoltán - már két év börtönnel fenyegetett, a kormányinfón Gulyás Gergely is erről beszélt, végül Tállai Bandi bá a parlamentben is elismételte a hazugságot, hátha többen megjegyzik.