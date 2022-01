Német külügy a kazah zavargásokról: "Az éles lőszerek használata civilek ellen nem megoldás"

A kazah államfő szerint csütörtökön stabilizálódott a helyzet Almati és Aktobe városokban, valamint az Almati területen. "A rendkívüli állapot bevezetése meghozta eredményeit. Az alkotmányos legitimitás országszerte helyreállt. A terroristák azonban továbbra is kárt okoznak az állami és magántulajdonban, és fegyvert használnak a polgárok ellen" - mondta Kaszim-Zsomart Tokajev az MTI által is közölt pénteki televíziós beszédében, amikor tűzparancsot is kiadott.