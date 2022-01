Az Orbán-kormány tehetetlensége is hozzájárult ahhoz, hogy a Tiszán érkező ukrán és román szemét folyamatosan szennyezi a folyót

Tegnap az Alfahír számolt be elsőként, hogy az áradó Tiszán, Ukrajna felől ismét hazánkba érkezik a kommunális szemét és a PET-palackok tízezrei. Az ukrán „szemétfeldolgozás” így kívánt újfent boldog új évet a Felső-Tisza-vidékén élőknek. Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Igazgatóság szóvivője elmondta, hogy a Tiszán szemét-szigetekként leúszó ukrán műanyag flakonok száma a méréseik szerint meghaladta a percenként 100 darabot.

Új év, új szennyezés a Tiszán Ukrajna felől Talán az enyhe időjárás miatt, de idén még a tavalyinál is korábban érkezett az ukrán szemétfolyam a Tiszán. Vásárosnaménynál és a Tisza felső szakaszán már készenlétbe is helyezték azokat a hajókat, uszályokat, amelyek a hulladék összegyűjtését végzik. Ezután a szemetet a közeli telepen kiválogatják, illetve megsemmisítik.

Ez a mennyiség mostanra akár a sokszorosa lehet a folyón érkező műanyag szemétnek és ha tovább emelkedik a Tisza vízszintje, akkor a vásárosnaményi területen már nem lehet begyűjteni a szemetet.

Így a hulladék, akadálytalanul folyhat egészen a kiskörei területig, ahol a vízügyesek szerint már össze lehet gyűjteni a műanyagot.

Ukrajna szinte tudomást sem vesz az évente akár többször ismétlődő környezetszennyezésről, mondván nem nekik kel eltakarítaniuk. Hasonló módon áll ehhez az egészhez Románia is, ahol egy tartósan esős időszak nyomán nemcsak a határhoz közeli települések hulladéka, de a nehézfémmel szennyezett egykori bányák hordaléka is befolyik a vízgyűjtő patakokba, onnan pedig a Tiszába.

Ennek minden költségét, beleértve a szemét feldolgozását is, a magyar állam, tehát a magyar emberek fizetik. Volt ugyan néhány erőtlen kormányzati, külügyi hiszti, illetve Áder János személyében egy kis ejnye-bejnye is elhangzott az ukrán és román felelősök felé, de mint azt a mostani szennyezés is mutatja, nagyjából ennyire volt képes a magyar diplomácia...

A térség fideszes képviselői sem nagyon erőltették meg magukat amikor a műanyag és más hulladék a saját választókerületüket is ellepte egy időre. Politikailag meg volt ugyan a lehetőségük, hogy magas szinten képviseljék a Tisza környékén élőket, de legfeljebb egy erőtlen parlamenti felszólalásra futott tőlük.

Kmmunális hulladékot távolítanak el munkagépekkel a Tiszából Vásárosnaményban 2021. február 6-án. MTI/Balázs Attila

A nemzetközileg is elismert a „szennyező fizet elve” alapján, Nunkovics Tibor, Gyüre Csaba jobbikos országgyűlési képviselők és Adorján Béla, Szabolcs megyei önkormányzati képviselő környezetkárosítás miatt büntető feljelentést tett a Polt Péter vezette legfőbb ügyészségen még 2020. november 30-án. Ebben arra is felhívták a figyelmet, hogy csak 2004. óta több mint 127 millió forintot fordított az állam a károsítás elleni védekezésre.

A vádhatóság befogadta az ismertelen tettes elleni feljelentést, de érdemben ennél többet nem tett az ügyészség, amit a most ismét megjelent szemét is alátámaszt.

A legtöbbet persze most is a helyiek tették. Megoldani nyilván nem képesek ezt az áldatlan helyzetet és nem is az ő dolguk lenne, de legalább odafigyelnek, egymással kapcsolatban vannak és jelzik, ha újabb szennyezés érkezik a folyón. Ezután újra és újra megpróbálják útját állni annak a sok szemétnek, ami szó szerint elárasztaná a Tisza mentén élőket, ha az ott lakók nem végeznék jól a dolgukat.

Csakhogy szinte csak ők végzik jól a munkájukat, ez viszont erős üzenet a döntéshozók felé.

A környezetvédelem, pontosabban a környezetkárosítás azonban csak az egyik része a problémának. Sajnos kevés szó esik arról, hogy mindez az egyik legelmaradottabb térségünkben zajlik időről-időre. Pedig nem is olyan régen a vízitúrizmus volt az egyik legjelentősebb bevételi forrásuk a Felső-Tisza mentén élőknek.

Kisvállalkozások sok ezer embernek adtak munkát. Többen éltek a Tiszából, mint egy multik által odatelepített (majd elbontott) gyártósor által készített tucattermékekből, de amióta ennyire szemetes a Tisza, egyre kevesebben kenúznak a folyón, vagy éppen horgásznak, illetve szállnak meg az egymás után bezáró panziókban és nyaralókban. Vásárosnamény nyaraló és túrsita övezete már évek óta nemcsak télen, de sokszor nyáron is elhagyatott. Kis túlzással az ukrán és román szemét érkezése lassan több a katasztrófa turistát érdekel, mint ahány horgász a környékre érkezik.

Pedig a Felső-Tisza-vidék az ország egyik legkellemesebb helye lehetne. Az ott élők változást akarnak mert elegük van az ígéretekből, a legfeljebb csak a helyi Fidesz érdekeit kiszolgáló intézkedésekből.

Úgy szeretnének végre élni, ahogyan azt a kormány állandóan megígéri, de szinte soha be nem tartja. A Tisza mentén lakók most tényleg csak azt látják, hogy a kormány magára hagyta őket, hiszen a munkanélküliség és az elvándorlás után, az Orbán kabinet még az ukrán és a román szeméttel sem tud mit kezdeni.

A sorosozós, brüsszelezős, migránsozós demagógiára pedig már egyáltalán nem kíváncsiak.