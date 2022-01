Gattyán György tudomásul vette az ellenzék üzenetét, önállóan folytatják a programjuk végrehajtását

Tudomásul vették, hogy az ellenzéki pártok nem akarnak velük tárgyalni, így töretlenül folytatják a munkát és önállóan hajtják végre a programjukat - ez derül ki Gattyán György az Indexnek adott válaszából.

Gattyán pártjának néhány tagját is nyilvánosságra hozta, eszerint a pártnak dolgozik dr. Szatmári Péter, a Kodolányi János Egyetem rektorhelyettese és dr. Bajusz Krisztina munkajogász is, az előbbi egyetem fenntartója Gattyán cége. Két közeli üzlettársa, Borsányi Gábor és Huszár Viktor is alelnökként tevékenykedik a mozgalomban, ők a Gattyán által népszerűsített sport, a Teqball alapítói. Arra azonban kitérő választ adott az üzletember, hogy pontosan hány tagja vagy aktivistája van a pártnak, illetve hogy hány egyéni választókerületben kívánnak terveznek elindulni áprilisban.

Ahogy arról tegnap beszámoltunk, Márki-Zay Péter az Egységben Magyarországért miniszterelnök-jelöltje az ATV műsorában arról beszélt, hogy amennyiben Gattyán György ellenzékiként akarná leváltani Orbán Viktort, akkor részt kellett volna vennie az előválasztáson, mert aki csak most jelentkezik, annak az a célja, hogy megossza az ellenzéki szavazatokat. Márki-Zayt személyesen nem kereste meg Gattyán, a nyílt levél pedig nem elég ahhoz, hogy tárgyalásba kezdjenek egymással, ráadásul aki az ellenzék ellen akar indulni, azzal nem hiszi, hogy szükség lenne egyáltalán erre.