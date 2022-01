7883 az új fertőzöttek száma, elhunyt 67 beteg

Magyarországon a beoltottak száma 6 297 101, közülük 6 039 940-en a második, 3 299 569-en pedig már a megerősítő, harmadik oltást is megkapták. 7883 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta 1 308 877-re nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 67, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 40 083-ra emelkedett - közölte a koronavirus.gov.hu szerdán.

A kormányzati portálon azt írták: a gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 1 149 849, az aktív fertőzöttek száma pedig 118 945-re emelkedett. Kórházban 2758 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 257-en vannak lélegeztetőgépen.

Felhívták a figyelmet arra, hogy az új fertőzések 29 százalékát már az omikron vírusvariáns okozza.

Az oltási akció ezen a héten is folytatódik: csütörtök és péntek délután, valamint szombaton ismét előzetes időpontfoglalás nélkül lehet menni oltásra a kórházi oltópontokra és a kijelölt járásközponti szakrendelőkbe - közölték.

Az 5-11 éves gyermekek oltása továbbra is csak előzetes időpontfoglalással lehetséges a kórházi oltópontokon vagy a házi gyermekorvosoknál.

Emellett a háziorvosok is tartanak oltási akciókat a rendelési időben végzett oltásokon túl, a hétvégi oltási akciónapokra külön térítésre jogosultak. Tudatták azt is, hogy folyamatosan nyitva a regisztráció és az időpontfoglaló az 5-11 éves gyermekek oltásához is.

Egységben Magyarországért: negyvenezer áldozat az elkent járványkezelés ára, ingyenes tesztelést követelnek Már 40 ezer ember hunyt el koronavírus következtében Magyarországon. Ez a szám is azt bizonyítja, hogy az Orbán-kormány járványkezelése kudarcot vallott - közölte kedden az ellenzéki összefogás pártjait tömörítő Egységben Magyarországért.

A koronavirus.gov.hu oldal térképe szerint eddig Budapesten (227 892) és Pest megyében (178 336) regisztrálták a legtöbb fertőzöttet. Ezt követi Borsod-Abaúj-Zemplén (79 182), Hajdú-Bihar (70 940), Bács-Kiskun (69 367), Szabolcs-Szatmár-Bereg (67 302) és Győr-Moson-Sopron megye (65 453). A fertőzéssel legkevésbé érintett megye továbbra is Tolna (27 570).

Hatósági házi karanténban 33 421-en vannak, a mintavételek száma 9 386 272.

