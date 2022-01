Valóban csendes generáció a miénk?

A csendes generációnak két korosztályát különböztetjük meg, az „eredetit” és az „új”-at. Az első ilyen generáció azok, akik 1925 és 1942 között születtek. Tagjaira a pálya széléről figyelő, biztonságra törekvő magatartás jellemző. Nekik legfontosabb a családi biztonság volt, gyakori volt a korai házasság és a gyermeknevelés. Nem érdekelte őket a politikai hatalom döntései, nem foglalkoztak a közéleti ügyekkel, elégedettek voltak az alacsony jövedelmükkel és nem akartak magasabbra törni. Nagyon nehezen tudnak azonosulni a jelenlegi felgyorsult világgal és a technikai fejlődéssel. Ide tartozik például az én nagymamám is, aki akármilyen unszolásra sem hajlandó kipróbálni például, a technika „új” eszközeit.

(Figyelem! Ez egy véleménycikk! A leírtak nem feltétlenül tükrözik a teljes szerkesztőség álláspontját, de fontosnak tartjuk, hogy helyt adjunk a kulturált és logikusan érvelő, vitaindító véleményeknek is.)

A jelenlegi csendes generáció tagjai a most 15-29 éves fiatalok, ehhez a generációhoz tartozom én is. A velünk foglalkozó tanulmányok szerint a mai fiatalság érzékeli a saját generációjuk problémáit, viszont inkább apolitikus magatartást tanúsít a felmerülő problémákkal szemben. Követik szüleik értékrendjét, nem kérdőjelezik meg, hogy mit látnak helyesnek, a lázadás pedig nagyon távol áll tőlük. Ezek az emberek, a jó és ideális állampolgárt dolgozó, adót fizető beosztott embernek képzelik el és semmit nem is akarnak tenni annak érdekében, hogy még többet is elérjenek.

A politikában passzív részvételt mutatnak, nemhogy nem mennek el választani, de még a demokráciát sem tartják ideális működési formának. Nem jellemző az sem, hogy szervezetekbe lépnének be vagy esetleg lenne számukra olyan párt, amely szimpatikus lenne. A legtöbb ilyen fiatalnak hiányzik a jövőképe, céltalanság jellemzi őket. Alig sportolnak, alig mozdulnak ki otthonról, a legtöbbje ennek a generációnál még mindig a szüleinél él. Az elemzések alapján az eredeti generációra jellemző korai családalapítás csak ritkán van jelen, ennek a generációknak nemhogy felesége/férje/gyereke, de még tartós párkapcsolata sincs. Szintén jellemző egyes kutatások szerint az is, hogy ezek a fiatalok egyáltalán nem akarnak gyereket sem, ugyanakkor az életüket házas emberként tudják elképzelni. A munka fontos számukra, legtöbben dolgoznak is, azonban az is igaz rájuk, hogy úgy vélik, nem tudják elképzelni magukat hosszú távon abban a munkában.

A sosem említett kivételek

Az elmúlt időszak azonban erre inkább rácáfol. Ha a nemzetközi példákat vesszük szemügyre, akkor ttt van például, Greta Thunberg, svéd környezetvédelmi-aktivista diáklány, aki a világraszóló hírnevét azzal alapozta meg, hogy 2018 augusztusában egymaga kezdett a svéd parlament épülete előtt tüntetni. 16 hónappal később már a világ vezetőihez beszélt az ENSZ-csúcson, találkozott a pápával, felbosszantotta Donald Trumpot, és 4 millió embert inspirált arra, hogy csatlakozzon a szeptemberi huszadiki globális klímasztrájkhoz, ami az eddigi legnagyobb ilyen témájú megmozdulás volt a világon. Már kis korában felkeltette figyelmét az éghajlatváltozás és a globális felmelegedés súlyosságának kérdése. Már alapból ez az érdeklődési kör megléte szembe kerül a legtöbb állítással a mi generációnkról, a felszólalásai, pedig úgy gondolom, hogy teljesen bebizonyítja a ”csendes generáció” fogalmának helytelenségét. A fiatal aktivistát tavaly a Forbes Time magazinja "Az év embere" címére választotta, mint a klímasztrájk úttörőjét, a szó egyébként az év szava is volt 2019-ben.

Világsztárok, akik nem álltak meg a célig

Kiemelném továbbá Billie Eilish-t, aki mindössze 20 éves és máris bezsebelt 5 Grammy-díjat, ami a legszínvonalasabb díj a zeneiparban. Eilish komoly szószólója az állatok jogainak és a veganizmusnak. Ráadásul, 2020 óta támogatója az egyenlő szavazati jogoknak az Egyesült Államokban és a 2020-as választások előtt többször is felszólította rajongóit, hogy regisztráljanak szavazatukért. Shawn Mendes is kiemelésre méltó, hiszen az internetről lett ismert, ott is tanult meg gitározni, és jelenleg a világ egyik legkeresettebb előadója. 24 éves kora ellenére már több világkörüli turnén van túl és figyelemre méltó alak abban is, hogy nagyon mélyről kellett felküzdenie magát arra a helyre, ahol most van. Mendes több számában is igyekezett felhívni a figyelmet arra, hogy mennyire káros a fegyveres erőszak.

Egyre menőbb a demokrácia a fiatalok körében

A valóság ezzel szemben mást mutatott. A legtöbb tüntetés, illetve tömegmegmozdulás élén a fiatalság áll. Ilyen például az SZFE esete, amely rengeteg embert mozgatott meg. Az egyetemet államosítani akarták, a kormány pedig a saját emberei irányítása alá vonta az intézményt. Ha a csendes generáció kifejezés helyes lenne, akkor most a diákok és az ország fiataljai csendben tűrték és viselték volna a változásokat. A többi egyetem, mint például az ELTE, BME, BGE stb. aktívan részt vesznek a sztrájkban, ez a Parlamenthez kivonuláskor is látszódott. Egyre több jel mutat arra, hogy a fiatalok demokráciába és az Európai Unióba vetett bizalma egyre csak növekszik. Jelenleg az országban a demokráciapártiak legnagyobb részét a fiatalság képviseli. Az évek során drasztikusan megnőtt a demokráciapárti fiatalok száma, ezt feltehetőleg a bizonytalanok arányának csökkenése és a szkeptikusok mérséklődése eredményezte. Érdemes megemlíteni azt is, hogy az előválasztás során mennyien képviseltették magukat a fiatalok, hosszú idő után először lehetett azt látni, hogy az ifjabb generációk is szeretnék elmondani a véleményüket a jelenkori politikával kapcsolatban. Ez pedig végképpen rácáfol arra a hipotézisra, hogy a fiatalokat nem mozgatja meg a közélet.

Miért éppen az előválasztás mozgatta meg a fiatalokat? Az elmúlt hónapokban egyértelműen sikerült az ellenzéknek a közbeszédet tematizálni az első országos előválasztással. Még az előválasztás előtt egy korábbi írásomban foglalkoztam a generációm (y generáció) politikai aktivitásával. Abban már utaltam arra, hogy a generációm - a tapasztalataim alapján - egyre inkább a politikával aktívan foglalkozó generációvá válik, ám az előválasztáson megjelent fiatalok aktivitása még engem is meglepett.

A szerző Bíró Ágnes, a Jobbik Ifjúsági Tagozatának a tagja.