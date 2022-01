Újabb hangfelvétel az ORÖ berkeiben: „Meg kell kérni a Fidesztől az árát!”

Olybá tűnik, hogy tovább gyűrűzik a botrány a Sztojka-ügy mentén, ugyanis a Népszava birtokába most a roma nemzetiségi szószólóval összefüggésben egy újabb ORÖ-s hangfelvétel is eljutott.

A lap felidézi, hogy Sztojka Attila december 7-én jelentette be a Roma Közéleti Akadémia megalakítását, amely révén „egy országos hálózatként működő, 400 fős közéleti-kulturális-közösségi bázis” jön létre. Még ugyanezen a napon zárt körben összeültek a Lungo Drom ORÖ-s tagjai és a hozzájuk csatlakozott képviselők is, akiket aláírásra kész szerződések várták. Maga Sztojka utóbbin már nem vett részt, Farkas Félix parlamenti szószóló viszont annál inkább.

Farkas Félix a hanganyag tanúsága szerint azt mondta, akár milliárdos nagyságrendű visszafizetési kötelezettsége is lehet az országos önkormányzatnak. Zárolhatják az ORÖ számláját, akkor pedig a képviselők se kapnak tiszteletdíjat. Emiatt jöhetett a képbe a Roma Közéleti Akadémia, hogy a kieső jövedelem pótlására alternatív lehetőséget keressen.

Az ügylet megbízója egy nonprofit kft ügyvezető igazgatója, aki a részletekről is tájékoztatta a jelenlévőket: Zalaszentlászlón nyolc hónapig tartó, online oktatással kiegészített képzési program indul, ennek keretében 20 fős csoportokban összesen 400-an részesülnek kommunikációs tréningben. A lap szerint a teljesíthetetlennek semmiképp se nevezhető elvárásokról az ügyvezető elárulta:

„Önöknek semmit nem kell igazából tenni, a szerződést megkötni”, és utána mindenkinek a „saját területén kommunikációs tréningre buzdítani” az embereket.

Az ORÖ képviselői gyakorlatilag jelentkezők toborzására kapnak havi bruttó 200 ezer forintos szerződést.

Azonban a Népszava a hangfelvétel nyomán a Fidesz és a választás emlegetését is kihallotta a szóváltásokból. Az egyik képviselő kifejtette,

szerinte harminc körzetben a Lungo Drom fogja eldönteni, melyik jelölt nyer.

„Meg kell kérni a Fidesztől az árát!”

- fűzte hozzá, miközben egy másik ORÖ-tag nyomatékosította:

„Ha nekik kell a harc, akkor fizessék meg!”

Egyikükben felmerült ugyan vicces, de feszengő hangon: „Remélem, senki nem veszi telefonra...”. Erre egy másik képviselőjük visszakérdezett: „Miért vennénk föl?”.

A találkozóról készült hangfelvétel alapján mások is úgy vélték, hogy a Lungo Dromra és a cigányságra „nagy szükség” van az országgyűlési választáson. A lap hozzáteszi, hogy Farkas Félix azt ígérte, lesz még további szerződés is, valószínűleg magasabb összeggel. Ezenfelül a kormány akaratát is tolmácsolta, miszerint „rendbe kell tenni” az ORÖ-t, ez „kiadott feladat”.

Egy hangfelvétel szerint a NER-hez hűséges romaszervezetek garantáltan jól járnak Nem az a cél, hogy rosszul járjatok. Idáig, aki ebbe a körbe beült, szerintem rosszul nem járt - ezt Sztojka Attila, roma kapcsolatokért felelős kormánybiztos, a Belügyminisztériumhoz tartozó Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság főigazgatója mondta egy a Népszavához eljuttatott hangfelvételen.

Mint ismert, Sztojka Attila roma kapcsolatokért felelős kormánybiztos, a Belügyminisztériumhoz tartozó Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság főigazgatója egy január elején nyilvánosságra került hangfelvételen tűnt fel, amint szerződéseket kínál azoknak, akik „ebben a körben benne vannak”. De arra is kitért, hogy "BM-esként mindenkiről tudok sok mindent. Azt is tudom, hogy mikor beszélt kivel, meg hogyan".