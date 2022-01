Az Európai Bizottság szerint Magyarország megsértette az uniós jogot, amikor megvétózta az Aegon eladását

Az Európai Bizottság előzetes következtetést adott ki a magyar kormány tavaly áprilisi döntésével kapcsolatban, amikor megvétózták, hogy a Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG) felvásárolja az Aegon csoport magyar leányvállalatait – írja a hvg.hu.

Az Aegon 2020. november 29-én állapodott meg arról, hogy 830 millió euróért eladná magyarországi, lengyelországi, romániai és törökországi biztosítási, nyugdíjbiztosítási és vagyonkezelési üzletágát a Vienna Insurance Groupnak. Ez az elmúlt 12 év legnagyobb tulajdonosváltását jelentette volna a magyar biztosítási piacon.

A Belügyminisztérium azonban ekkor közbelépett és egy célzott törvénnyel megvétózta a tranzakciót. A piac akkor úgy értékelte ezt a döntést, hogy a magyar kormány célja az lehet a vétóval, hogy a biztosítási szektorban is létrehozzanak egy "nemzeti szereplőt". Az előrejelzés tökéletesen be is jött: 2021 decemberében megállapodott a kormány és a VIG abban, hogy a magyar állam 45 százalékos részesedést szerez a magyar Aegonban, valamint az Union Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.-ben is.

Az Európai Unió már tavaly októberben elindított egy vizsgálatot az ügyben, amelyről most azt közölték, hogy megalapozott kételyek merültek fel azzal kapcsolatban, hogy az intézkedés Magyarország jogos érdekeinek védelmére irányult-e. Magyarország érvelése nem volt kielégítő a témában, az országnak a döntés meghozatala előtt tájékoztatnia kellett volna az Európai Bizottságot a felvásárlás tervezett megvétózásáról és jóváhagyást kellett volna kérnie. Ráadásul a magyar vétó összeegyeztethetetlen az uniós összefonódás-ellenőrzési rendelettel is, mivel sérti a letelepedés szabadságát.

Magyarországnak 10 munkanapon belül válaszolnia kell a Bizottság felvetéseire, amennyiben ez nem lesz kielégítő, akkor végleges döntést fognak hozni az ügyben.