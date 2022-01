Jakab Péter elárulta, hogy szerinte min múlik az ellenzék győzelme

Jakab Péter, a Jobbik elnöke a hvg360-nak adott egy interjút, amelyből ké fontos motívumot mindenképpen kiemelnénk. Úgy tűnik, a Márki-Zay Péterrel való konfliktus már a múltté, és szavai szerint együtt fogják megnyerni a választásokat, másrészt az ellenzék valóban számol a kétharmados törvények, valamint az Alaptörvény felülírásával akkor is, ha nem lesz meg hozzá a kétharmados parlamenti többségük.

Márki-Zay Péter tanulási folyamata

"Ha a pártok világából jött volna a miniszterelnök-jelölt, bizonyára gyorsabban ment volna, de túl vagyunk ezen a tanulási folyamaton, markáns különbségek már nincsenek köztünk. Együtt meg fogjuk nyerni a választást."

"A választók döntöttek: azt mondták, MZP kell nekik, de hetedik frakció, újabb párt nem. Egyébként beszavazták volna az Új Világ Néppártot. Péter azt a feladatot kapta, hogy vezesse az egyesült ellenzéket, és most már vezeti is."

A közös lista (amiről még mindig nincs megegyezés...)

"Tisztában vannak vele a pártok, hogy a mi jelöltjeink nem csak besétálnak a Parlamentbe, mint a budapesti kerületekben indulók. (...) De nem akarunk több befutó helyet, mint a valós támogatottságunk."

"Nem akarok számokat mondani, egészséges vita folyik még róluk."

Graz

"Én magam is látom a miniszterelnökön a mentális fáradtság jeleit."

MZP is lehetett volna a Jobbik jelöltje

"Korábban én akartam a legjobban, hogy MZP induljon a Jobbik színeiben, de akkor úgy láttam, épp az említett személyiségjegyei nem teszik alkalmassá a feladatra. Ezért vállaltam el végül én, pedig korábban az elnökség sem tudott rávenni."

A kormánypropaganda által célba vett magánélete

"A magánéletemről nem beszélek, csak annyit: nyugalom és stabilitás jellemzi."

Az LMBTQ és a család

"Szerintünk az az ideális, hogy egy gyereknek egy apja és egy anyja van. Nem tudok kompromisszumot elképzelni a Jobbik részéről az ügyben."

Kampány

"Fontos az egységes arculat, és az óriásplakátok is, amik lehetnének frappánsabbak is, azokon ugyanis képtelenség bővített mondatokban kommunikálni. De nem ezen dől majd el a választás, hanem hogy be tudjuk e járni a választókerületeket, be tudunk-e kopogni mindenhová, tudunk-e beszélgetni az emberekkel, látnak-e bennünket, látják-e rajtunk, hogy győzni fogunk."

És akkor a végére a csattanó

"HVG: Ön is arra készül, hogy feles többséggel fognak alkotmányt módosítani?

Jakab Péter: Nincs alkotmányunk, alaptörvényünk van. Meg kell alkotni az alkotmányt, amit népszavazásra kell bocsátani.

HVG: Ha nem tartják tiszteletben a jelenlegi alaptörvényt, a kétharmados törvényeket, százezrek fognak az utcára menni.

Jakab Péter: Mindenkinek joga van tüntetni, az új kormány senkit nem akadályoz meg demokratikus jogai gyakorlásában. Véleményt nyilvánítani lehet, de a választói akarat a választásokon jelenik meg.